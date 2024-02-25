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الأحد 25 فبراير 2024
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

المحـافظـات

محافظ دمياط ومدير الأمن يناقشان عدد من ملفات التعاون المشترك

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

استقبلت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط  اللواء حسام توفيق مساعد وزير الداخلية  مدير أمن دمياط

حيث تناول اللقاء مناقشة عدد من ملفات التعاون المشترك بين الجانبين لدعم الجهود المبذولة لتحقيق التنمية على أرض المحافظة والارتقاء بالمنظومة الأمنية بها 

وأكدت محافظ دمياط  على الدور الذى تقوم به مديرية الأمن كركيزة أساسية لتحقيق الخطة الطموحة نحو التنمية المستدامة  لافتة أن هناك تضافر للجهود بين كافة الأطراف لتحقيق الصالح العام وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين

وأشادت  الدكتورة منال عوض  بالدور الذى يقوم به رجال الشرطة لحفظ أمن واستقرار البلاد وتأمين المنشآت الحيوية

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