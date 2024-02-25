عبد المجيد عبد الله| ليلة إضافية في موسم الرياض 2024

قررت الشركة المنظمة لحفل الفنان عبد المجيد عبد الله إضافة ليلة غنائية أخرى نظرًا للإقبال الجماهيري الكبيرة على الأولى، والتي تقام ضمن فعاليات موسم الرياض 2024.

موعد الحفل الثاني لـ عبد المجيد عبد الله في موسم الرياض 2024

ومن المقرر ان تقام الليلة الثانية في الـ 2 من مارس، بعد الحفل الأول مباشرة، وتم نفاد تذاكر الحفلين بالكامل.

أحدث أغاني عبد المجيد عبد الله أنا أضحك

أصدر عبد المجيد عبد الله أغنية أنا أضحك، والتي حققت أكثر من 8 ملايين مشاهدة، وتقول كلماتها “انا اضحك لكن ضحكتي تبكي انا ساكت لكن نظرتي تحكي انا مفارق حبيب انا واقف لكن لو تمر نسمه تحطّمني وتذوّبني وتخطّ اسمه تودّيني وتجيب انا مليان ماودّي علي يبان انا تعبان كثر كل التعب في ذمّتي تعبان انا باقي علي تكّه بعد تكّه علي واطيح انا لو قلتلي كيفك احس اني غصب باصيح وانا مابي اصيح اليوم وما ودّي يقولوله انا ماعاد لي عنّده غلا اشغله وش شّوله هو طيّب واخاف يعود واعيش العمر اتساءل رجع لانّه يبي قربي أو رجع لانّه رحمني وحن واضيع بـأسئله بـلا ردود تكبر فيني واتضاءل واتعوّد وجع قلبي واسكّت ونّـتـه لو ون ”.

فعاليات النسخة الرابعة من موسم الرياض 2024

شهدت النسخة الرابعة من موسم الرياض الكثير من الفعاليات الفنية والرياضية والترفيهية، بجانب استضافة منطقة "بوليفارد سيتي" هذا العام، حفل جوائز Joy awards، في نسخته الرابعة، والذي يعد أكبر حفل توزيع جوائز ترفيهي في الشرق الأوسط.

حمل حفل الافتتاح عددًا كبيرًا من المشاهير في الرياضة والفن والغناء والمصارعة، منهم: “كريستيانو رونالدو، وكونور مكريجور، وصامويل إيتو، ومايك تايسون، وإيمينم، ومحمد حماقي، ونانسي عجرم، وأحمد عز، ومحمد هنيدي، وإليسا، وغيرهم”.

كما سيضم موسم الرياض 2023" اختلافات فريدة عن المواسم السابقة، بدايةً من إنشاء موقع إلكتروني متطور بآليات جديدة بجانب منصة خاصة بتذاكر الحفلات بمواصفات عالمية تُسهل على الروّاد حجزها.

بجانب الكشف عن منطقة ترفيهية جديدة باسم "بوليفارد هول"، التي تم بناؤها خلال 60 يومًا على مساحة تزيد عن 200 ألف متر مربع، وتتسع لأكثر من 40 ألف زائر في وقت واحد، وبمعايير فنية وتقنية عالمية.

تحدَّثَ آل الشيخ عن أحداث بوليفارد هول الجديدة والتي ستحتضن تجارب عالمية جديدة، على رأسها “الاحتفال بالذكرى المئوية لـ ديزني" من خلال “قلعة ديزني”، التي تتواجد للمرة الأولى هناك.

إلى جانب تجربة “هاوس أوف هايب”، وهي تُعد أكبر تجربة تربط بين الواقع والافتراض، و30 تجربة تفاعلية مختلفة، والمئات من الفعاليات على مدار أيام الموسم.