مدير عام تعليمية دشنا يشهد لقاء وحدة التواصل والدعم

عقدت وحدة التواصل والدعم بإدارة دشنا التعليمية بمحافظة قنا، لقاء توعوى عن المحتوى التعليمي على منصة التعليم الألكترونى بقاعة الادارة التعليمية، وذلك بحضور طارق نور الدين مدير عام إدارة دشنا التعليمية، وذلك تنفيذاً لتعليمات الاستاذ الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى والدكتور محمد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا جاء ذلك بمتابعة السيد أحمد فضل مدير الوحدة وسيد عبد الحى مسئول التطوير بالوحدة .

استهدف اللقاء روساء الأقسام ومديرى المراحل المختلفة والموجهين الاوائل ونقابة المعلمين ومجلس اتحاد الطلبة بالإدارة، كان من أهم بنود اللقاء التوعوي التوعية والتعريف بدور إدارة التواصل والدعم كحلقة وصل بين جميع أطراف العملية التعليمية والتعريف بالمحتوى التعليمي الإلكتروني، وكيفية إستفادة الطلاب من المحتوى التعليمي الإلكتروني، وكذا مميزات المحتوى التعليمي الإلكتروني، وكيفيه الوصول للمحتوى الرقمي للتعليم الإلكترونى.

أشاد "نور الدين"بجهود الوزارة لإتاحة جميع مصادر التعلم من قنوات ومنصات تعليمية؛ من أجل مصلحة الطلاب والتأكيد علي أهمية المحتوي التعليمي الالكتروني ومميزاته حيث يقدم المحتوي التعليم بأسلوب سهل ومبسط ويقدم شرح وافي للمعارف والمفاهيم الاساسية لكل وحدة دراسية من المنهج الدراسي مع مراعاه الفروق الفردية بين الطلاب بمستوياتهم المتفاوتة في عملية التحصيل.