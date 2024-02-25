الثلاثاء.. جامعة طيبة التكنولوجية تنظم مؤتمرها الثاني

تستعد جامعة طيبة التكنولوجية بالأقصر، لعقد المؤتمر الثاني لشباب التكنولوجيين (TTUCYT-2)، يوم الثلاثاء المقبل، الذي يُمثل فرصة للتواصل بين أصحاب الأفكار المُبتكرة من شباب التكنولوجيين، مع نُخبة من أساتذة الجامعات، وممثلي الصناعة من الشركات والمصانع ممن لديهم اهتمامات في مجال التقدم التكنولوجي، بمشاركة طلاب ووفود لأكثر من 40 جهة من جامعات وممثلي وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى ومعاهد عليا وشركات وممثلي الصناعة، وذلك خلال الفترة من 27 - 29 فبراير 2024، برعاية الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور عادل زين الدين محمد موسى، رئيس الجامعة.



وأوضح الدكتور عادل زين الدين، رئيس الجامعة، أن نجاح المؤتمر في نسخته الأولى كان بمثابة دفعة قوية للجامعة لعقد مؤتمرها الثاني، مؤكدا أن الهدف الرئيسي من المؤتمر هو تقديم أفكار إبداعية لمشروعات بحثية تطبيقية يمكن أن يتم احتضانها ودعمها من قبل الجامعة، لتصبح مُنتجًا أو خدمة يمكن تسويقها محليًا وإقليميًا، كما يستهدف المؤتمر أن يصبح مركزًا للإلهام والابتكار والأفكار الجديدة بين شباب التكنولوجيين والطلاب في الجامعات التكنولوجية وطلاب الجامعات والمعاهد العليا ذات الصلة بالتكنولوجيا التطبيقية من خلال روح المشاركة في حل مشكلات المجتمع، وتشجيع المُبدعين على تحويل الأفكار المُبتكرة والاختراعات إلى منتجات ذات قيمة اقتصادية.

وأضاف رئيس جامعة طيبة التكنولوجية، أن المؤتمر سيشهد مشاركة واسعة من تحالف جامعات إقليم جنوب الصعيد ورؤساء الجامعات التكنولوجية، تحقيقا لرؤية أشمل لمستقبل التعليم الفني والتكنولوجي كأحد المسارات الجديدة التي تهدف إليها الدولة والتي تحتضنه جامعة طيبة التكنولوجية كأول جامعة تكنولوجية في إقليم جنوب الصعيد للوصول إلى توصيات من شأنها المساعدة في دعم خريطة التعليم المتكامل في الإقليم.



وأشار الدكتور حموده محمد دردير، عميد كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة، ورئيس المؤتمر، إلى أن المؤتمر يستهدف مشاركة طلاب الجامعات التكنولوجية، ويشمل العديد من الفاعليات، منها 5 معارض لطلاب الجامعات التكنولوجية والجامعات، والمدارس الفنية، والشركات، ووحدة السكان بديوان محافظة الأقصر)، و5 جلسات حوارية علمية تشمل 49 عرضا تقديميا لمشروعات الطلاب، ومعارض فنية للمواهب الطلابية ومعرض فن تشكيلي، و6 ورش عمل، و40 ملصقا، كما سيتم تنظيم ماراثون نادي ريادة الأعمال تحت شعار "الرياضة من أجل الإبداع والابتكار".