جامعة العريش تختتم فعاليات المشروع القومي لتأهيل وتدريب 235 طالب

تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي - وزير الشباب والرياضة ، و الاستاذ الدكتور حسن الدمرداش - رئيس جامعة العريش، تم ختام فعاليات المشروع القومي لتأهيل وتدريب وتوعية القيادات الطلابية المُقام في رحاب جامعة العريش تحت شعار " شباب مصر .. مستقبل الجمهورية الجديدة " ، وبدأت فعاليات اليوم الختامي بإقامة ٨ ورش عمل للأنشطة الطلابية المختلفة.

بالإضافة إلي إقامة ورشة عمل للطلاب ذوي الهمم ، وبعد الانتهاء من ورش العمل تم إقامة مراسم الختام وتوزيع الشهادات على المتدربين بحضور الدكتور عبدالمقصود عبدالقادر - القائم بأعمال نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب وبعد الانتهاء من المراسم تم التقاط الصور التذكارية.



كما تقدم الطلاب المشاركين في الفعاليات بخالص الشكر والتقدير للدكتور حسن الدمرداش - رئيس جامعة العريش علي إتاحة الفرصة لإقامة هذه الفعاليات داخل الجامعة لتأثيرها ومردودها الإيجابي على الطلاب.

