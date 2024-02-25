عاجل
امتحانات الثانوية العامة 2024 "أوبن بوك"
الأحد 25 فبراير 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

المحـافظـات

جامعة العريش تختتم فعاليات المشروع القومي لتأهيل وتدريب 235 طالب

جامعة شمال سيناء
جامعة شمال سيناء

تحت رعاية الدكتور  أشرف صبحي - وزير الشباب والرياضة ، و الاستاذ الدكتور حسن الدمرداش - رئيس جامعة العريش، تم ختام فعاليات المشروع القومي لتأهيل وتدريب وتوعية القيادات الطلابية المُقام في رحاب جامعة العريش تحت شعار " شباب مصر .. مستقبل الجمهورية الجديدة " ، وبدأت فعاليات اليوم الختامي بإقامة ٨ ورش عمل للأنشطة الطلابية المختلفة.

 

 بالإضافة إلي إقامة ورشة عمل للطلاب ذوي الهمم ، وبعد الانتهاء من ورش العمل تم إقامة مراسم الختام وتوزيع الشهادات على المتدربين بحضور الدكتور عبدالمقصود عبدالقادر - القائم بأعمال نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب وبعد الانتهاء من المراسم تم التقاط الصور التذكارية.


كما تقدم الطلاب المشاركين في الفعاليات بخالص الشكر والتقدير  للدكتور حسن الدمرداش - رئيس جامعة العريش علي إتاحة الفرصة لإقامة هذه الفعاليات داخل الجامعة لتأثيرها ومردودها الإيجابي على الطلاب.
 

الجريدة الورقية