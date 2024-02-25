اكتشاف سر ديناميكية الطيران لدى الطيور

كشف علماء بعد دراسات أجروها على مئات العينات من الطيور المحفوظة في مجموعة متاحف حول العالم، أن هناك مجموعة محددة من "قواعد الريش" وراء القدرة على الطيران.

وأوضح العلماء أن هذه القواعد المكتشفة حديثًا للعلماء بالتنبؤ بشكل أفضل بالديناصورات التي يمكنها الطيران أيضًا.

البيانات الجديدة من الممكن أن تحسم بعض المناقشات القديمة في علم الأحفوريات، حول ما إذا كان الطيران قد تطور لدى الديناصورات في أكثر من مناسبة.

وبعد فحص العلماء ريش أجنحة 346 نوعا مختلفا من الطيور من المتاحف حول العالم، كشف عالم الطيور في المتحف الميداني للتاريخ الطبيعي يوسف كيات، اتجاها مثيرا للاهتمام، وهو أنه من أصغر الطيور الطنانة إلى أعنف النسور، كان لدى جميع الطيور الطائرة ما بين 9 إلى 11 ريشة طيران غير متماثلة تسمى "الريشة الأولية" أو الأساسية.

ويعد عدد الريش الأساسي في الطيور غير القادرة على الطيران يتباين بشكل كبير، وتفتقر إليها "الإيمو" تمامًا، بينما يظن بعض آخر أن طيور البطريق لديها على 40 ريشة.



قال العالم كيات: "من المدهش حقًا أنه مع وجود العديد من أنماط الطيران التي يمكن أن نجدها في الطيور الحديثة، فإنها جميعًا تشترك في هذه السمة المتمثلة في امتلاك ما بين 9 إلى 11 ريشة أساسية، ولقد فوجئت بأنه لا يبدو أن أحدًا قد وجد هذا من قبل".

واكد: "تشمل النشرات المحتملة "الأركيوبتركس"(يعتبر واحدًا من أقدم الحيوانات الشبيهة بالطيور) في حين أن هناك جدل حول العلاقة الحقيقية بين "الأركيوبتركس" والطيور، فإن الديناصورات الصغيرة ذات الأجنحة الأربع والتي تسمى "ميكرورابتورس" كانت تمتلك هذه الميزات أيضًا، على الرغم من عدم ارتباطها بشكل مباشر بالطيور على الإطلاق".