توجيهات وزير التربية والتعليم لوضع جدول امتحانات الثانوية العامة 2024

عقد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اجتماعا مع اللجنة المسئولة عن وضع جداول امتحانات شهادة الثانوية العامة للعام الدراسي 2023-2024.

ووجه وزير التربية والتعليم اللجنة بمراعاة الفترات الزمنية بين الامتحانات في جميع الشعب المختلفة حتى يتاح للطلاب الفرصة المناسبة للمراجعة.

موعد امتحانات الثانوية العامة 2024

كما وجه وزير التربية والتعليم بإجراء امتحانات المواد غير المضافة للمجموع قبل عيد الأضحى المبارك على أن تبدأ يوم الاثنين الموافق 10 يونيو 2024، حتى يتاح للطلاب فرصة اجراء المراجعات اللازمة قبل بدء امتحانات المواد المضافة للمجموع المقرر انطلاقها يوم السبت الموافق 22 يونيو 2024 .

وأوضح وزير التربية والتعليم أنه سيعقد اجتماعا مع اتحاد طلاب مصر لمناقشة جدول امتحانات شهادة الثانوية العامة قبيل الإعلان عنه، مؤكدا أنه سيتم الإعلان عن جدول الإمتحانات قريبا للطلاب.

ضوابط امتحانات الثانوية العامة 2024

وتعقد امتحانات الثانوية العامة 2024 بشكل ورقي في لجان تقليدية مؤمنة بالمدارس بمختلف أنحاء الجمهورية.

وتجرى امتحانات الثانوية العامة 2024 بنفس النظام المتبع في العام الدراسي الماضي 2022-2023 إذ تحتوي على 85 في المائة أسئلة موضوعية اختيار من متعدد، و15 في المائة أسئلة مقالية.

ويؤدي الطلاب امتحانات الثانوية العامة 2024 في نماذج البابل شيت للأسئلة الموضوعية الاختيار من متعدد، وفي ورقة منفصلة للأسئلة المقالية.

وتصحح امتحانات الثانوية العامة 2024 بشكل إلكتروني بالكامل سواء الأسئلة الموضوعية أو المقالية لضمان تكافؤ الفرص وحرصا على مصلحة الطلاب.

وقرر وزير التربية والتعليم أن يكون رئيس عام امتحان شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة 2024 هو الدكتور رضا السيد محمود حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

كما قرر وزير التربية والتعليم تكليف الدكتور أحمد محمد ضاهر نائب الوزير لشئون التطوير التكنولوجي نائبًا لرئيس عام امتحانات الثانوية العامة 2024 لتنظيم الأعمال الإلكترونية للجان الإدارة والنظام والمراقبة.

وقرر أيضًا تكليف الدكتورة أحلام الباز حسن الشربيني أستاذ دكتور بالمركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي، مشرفًا على اللجان الفنية وأعمال تقدير الدرجات امتحانات الثانوية العامة 2024.

وكلّف وزير التربية والتعليم عبد الرؤوف عبد الرحمن عبد الرؤوف هشام، كبير إخصائيين بإدارة الامتحانات، مشرفًا على أعمال لجان النظام والمراقبة، ولجان الإدارة، لامتحانات الثانوية العامة 2024.