خبير: صفقة "رأس الحكمة" شراكة استثمارية وليست بيعًا للأصول

أكد الدكتور يسري الشرقاوي، خبير الاستثمار، أن مشروع تنمية رأس الحكمة غير مسبوق في التاريخ في مجال الاستثمار المباشر بمصر.

وقال الشرقاوي خلال تصريحاته عبر فضائية “إكسترا نيوز”، اليوم الأحد، إن ١٥٠ مليار دولار نفقات استثمارية طوال مدة المشروع منهم 35 مليار دولار دفعة مقدمة".

وأشار إلى أن هذا شيء غير مسبوق ونجاح كبير لمستقبل الاقتصاد المصري، لافتا إلى أن هذا المشروع هو شراكة استثمارية وليس بيعًا للأصول.

وواصل الشرقاوي أن رأس الحكمة قطعة أرض موجودة على أرض مصرية سيتم إنشاء شركة مساهمة مصرية بين مطور عالمي كبير، وهي شركة أبوظبي للتنمية القابضة وبين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وهذه الشركة ستنشأ مدينة متكاملة على مساحة تقترب من 41 ألف فدانًا.

وتابع "عملية البيع المباشر لأصول الدولة غير موجودة على الإطلاق في تلك الصفقة"، لافتًا إلى أن المشروع سيعمل على تنمية 171 مليون كليو متر مربع، وهناك مدينة جديدة سيطلق عليها رأس الحكمة الجديدة.