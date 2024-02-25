مرضى غسيل الكلى والعناية المركزة بالمستشفيات مهددون بالموت

لنفاد الوقود.. الصحة بغزة:

قال المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة أشرف القدرة، اليوم الأحد، إن مستشفيات مدينة غزة وشمالها بلا وقود والوضع الصحي كارثي للغاية ولا يمكن وصفه.

وأشار القدرة إلى أن مرضى غسيل الكلى والعناية المركزة بمستشفيات غزة مهددون بالموت نتيجة عدم توفر وقود للمولدات وسيارات الإسعاف، موضحا أن كلا من مستشفى المعمداني-ومستشفى الحلو الدولي بلا وقود.

وأكد القدرة أن عشرات من سيارات الإسعاف والدفاع المدني والخدمات الطبية خارج الخدمة نتيجة عدم توفر الوقود، لافتا إلى أن ثلاجات الأدوية بلا كهرباء مما يهدد بإتلاف كميات من الأدوية الحساسة.

الاحتلال الإسرائيلي يقتحم بلدة سبسطية شمال غرب نابلس

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الأحد، بلدة سبسطية، شمال غرب نابلس، وفقا لـ "وفا".

وأفاد رئيس بلدية سبسطية محمد عازم، بأن قوات الاحتلال اقتحمت المنطقة الأثرية في البلدة، وأجبرت أصحاب المحال التجارية في محيط المنطقة على إغلاقها، ونشرت القناصة على أسطح البنايات، وأعلنت إغلاق المنطقة.

وأوضح أن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص الحي وقنابل الصوت والغاز السام المسيل للدموع، فيما لم يبلغ عن إصابات حتى اللحظة.

وتشهد المنطقة الأثرية في البلدة اقتحامات متتالية للاحتلال ومستعمريه، ما يؤدي لاندلاع مواجهات.