منسى يهز شباك أبوسليم بالهدف الثاني

تقدم الزمالك بالهدف الثاني أمام نظيره أبوسليم الليبي لتصبح النتيجة 2-0 في المباراة التي تجمع بينهما التي يستضيفها ملعب 19 ماي 1956 بالجزائر، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات ببطولة كأس الكونفيدرالية الإفريقية.



عاود ناصر منسي مهاجم الزمالك التسجيل، وأحرز الهدف الثاني في الدقيقة 48 ليتقدم الأبيض بهدفين نظيفين وكان "منسي" سجل الهدف الأول لصالح الأبيض أيضًا في الشوط الأول بالدقيقة السابعة.





تشكيل الزمالك بدأ المباراة بالتشكيل التالي:



حراسة المرمى: محمد عواد.

خط الدفاع: عمر جابر - حسام عبدالمجيد - حمزة المثلوثي - سيد عبدالله "نيمار".

خط الوسط: نبيل عماد دونجا - محمد أشرف "روقا" - يوسف أوباما.

خط الهجوم: أحمد مصطفى "زيزو" - ناصر منسي - مصطفى شلبي.

ويوجد على مقاعد البدلاء كل من، محمد صبحي وياسر حمد ومهاب ياسر وترافيس موتيابا ومحمد شحاتة وأحمد حمدي ومحمود عبدالرازق "شيكابالا" وسيف الجزيري وسامسون أكينيولا.

