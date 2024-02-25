مركز شباب المحارزة ينظم رحلة إلي قناطر نجع حمادي

نظم مركز شباب المحارزة التابع لإدارة شباب أبوتشت شمال محافظة قنا، رحلة الي قناطر نجع حمادي، وأكد محمد عبدالرحيم مدير مديرية الشباب والرياضة بقنا، علي اهمية رحلات اليوم الواحد والمشروعات القومية، فيما اوضح أنور محمد صدقي مدير عام إدارة شباب ابوتشت علي أهمية هذه المشروعات في الاقتصاد القومي.

واشار احمد عيسى هريدي وكيل الإدارة علي ان هذه الرحلات تسهم في زيادة وعي وثقافة الشباب والطلائع بالمشروعات العملاقة.

وقال رجب عبداللاه رئيس قسم خدمات الشباب بالإدارة علي ان هذه الرحلات بتسهم بشكل كبير في معرفة لما تقوم به الدولة من مشروعات عملاقة.

واضاف حسني احمد علي مدير مركز شباب المحارزة، علي مجهود الدولة في المشروعات القومية وتوفير افضل بيئة مناسبة لجذب الاستثمارات.

يأتى ذلك تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، و اللواء الوزير أشرف غريب الداودي محافظ قنا، ومحمد عبدالرحيم عرفه وكيل وزارة الشباب والرياضة بقنا، وأنور محمد صدقي ابوعايد مدير عام ادارة شباب أبوتشت.