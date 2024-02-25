بعد تصدرها التريند.. من هي زوجة رامي وحيد

تصدر الفنان رامي وحيد وزوجته التريند خلال الساعات الماضية، وذلك بعد عدم اعلان رامي عن أي معلومات عن العروس.

واحتفل رامي وحيد بزواجه من فتاة من خارج الوسط الفني، حيث نشر صورة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، وكتب قائلًا: "الحمد لله الذى تتم بنعمته الصالحات.. تم الزواج" ولم يعلن عن أى تفاصيل أو مكان العرس وخلافه.

من هي زوجة الفنان رامي وحيد؟

تزوج الفنان رامي وحيد من مخرجة سينمائية، تدعى هايدي أنس أحمد، وهي فتاة مصرية، ولكن تعيش الآن في مدينة نيويورك بـ الولايات المتحدة الأمريكية.

هايدي أنس زوجة رامي وحيد

زوجة الفنان رامي وحيد

ولدت هايدي أنس زوجة رامي وحيد في القاهرة، ودرست في مدارس منارة الرياض الدولي.

وعملت زوجة رامي وحيد في عدة مجالات، ولكن تعمل الآن مجال الإخراج السينمائي، ولديها خبرة في الأزياء والمكياج.

هايدي أنس زوجة رامي وحيد

من هو الفنان رامي وحيد؟

- ولد رامي وحيد عام 1975.

- رامي وحيد يبلغ من العمر 48 عام.

- والد رامي وحيد، هو الفنان والمخرج سمير وحيد.

- من أبرز أعمال رامي وحيد، هو فيلم حلم العمر عام 2008 مع الفنان حمادة هلال.

- شارك رامي وحيد في بطولة مسلسل سلسال الدم مع الفنانة عبلة كامل.

ـ ترجع بداية الفنان رامي وحيد في فيلم الجراج، الذي شارك فيه رفقة الفنانة نجلاء فتحي وفاروق الفيشاوي.

ـ رشحه المخرج محمد النجار في فيلم قلب جريء.

ـ وكانت الانطلاقة الفنية لـ رامي في فيلم عمر وسلمى.

سبب خوف رامي وحيد من الزواج

وتحدث رامي وحيد في لقاء تليفزيوني سابق عن سبب تأخره في الزواج، قائلا: «بخاف مشاعري تتغير لأن الحب مش مضمون، وفيه حاجات كتير كنت بحكم عليها زمان، زي مين اللي هتجوزها وشكلها ازاي وتفاصيلها ودلوقتي أنا بفكر بشكل تاني خالص، خاصة الشكل الاجتماعي مش الحلاوة».

وأضاف أنه يفكر في فتاة لا تتغير بعد فترة ولا تستطيع أن تبتعد عنه وهو أيضا يجب أن يبادلها نفس الإحساس.

آخر أعمال رامي وحيد

وكان شارك رامي وحيد مؤخرًا فى مسلسل «ملحمة موسى»، الذي كانت تدور أحداثه في قرية مصاغة بسوهاج عام 1942 خلال الاحتلال البريطاني لمصر والحرب العالمية الثانية، حول موسى الفتى الجامح الذي يتحمل مسؤولية أشقائه ووالدته ويواجه العديد من المصاعب والأزمات في قريته.

رامي وحيد والعروس

من ناحية أخري كانت آخر أعمال رامى وحيد مسلسل "المماليك" والذى عرض العام الماضى.

أبطال المماليك

يشار إلى أن مسلسل "المماليك"، من بطولة رانيا يوسف ورامى وحيد وبيومى فؤاد ومحمد لطفى وفيدرا ومحمد سليمان ونانسى صلاح وحنان سليمان وعفاف رشاد، وتأليف هشام هلال، وإخراج حازم فودة، ومن المفترض أن يُعرض في الموسم الشتوى.

وكانت آخر أعمال الفنان رامي وحيد مسلسل "وراء كل باب" بطولة صابرين، ياسر فرج، يوسف عثمان ،محمد نجاتي ،محمد العمروسي ،هايدي رفعت ،سمر علام ،جمال عبد الناصر ،نور صالح ،أحمد خليل، تأليف باهر دويدار، إخراج سميح النقاش.

وشارك رامي وحيد مؤخرًا فى مسلسل "قيدعائلي" من تأليف محمد رجاء وميشيل نبيل، وإخراج تامر حمزة، ويشارك في بطولته عزت العلايلي، سيمون، محمد محمود عبد العزيز، دينا فؤاد، وعدد آخر من النجوم.