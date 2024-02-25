افتتاح معارض" أهلا رمضان "للسلع والمواد الغذائية بمركز ميت غمر

كلف الدكتور ايمن مختار محافظ الدقهليه اليوم الأحد الدكتور هيثم الشيخ نائب المحافظ بافتتاح معارض " اهلا رمضان " للسلع والمواد الغذائيه بأسعار مخفضه بمركز ومدينة ميت غمر ، حيث تم افتتاح عدد 2 معرض اهلا رمضان معرض بمدينة ميت غمر والمعرض الآخر بقرية بشلا .جاء ذلك بحضور اللواء أنور عثمان رئيس مركز ومدينة ميت غمر .

وواضح "المحافظ " بأن عدد معارض اهلا رمضان بالدقهليه بلغت 21 معرض وتم وتوفير 14 سيارة متنقلة لبيع السلع والمواد الغذائية بأسعار مخفضه بمراكز ومدن واحياء المحافظة منهم 4 سيارات بمدينة المنصوره .

كما أوضح "مختار" بان جميع المعارض تضم كافة السلع والمواد الغذائية بأسعار مخفضة من 15 الي 30٪ عن سعر السوق الخارجي .

ووجه "المحافظ " بشن حملات مكثفة يومياً علي كافة المعارض والمحلات التجارية للتأكد من الالتزام بتخفيض الاسعار وعدم المغالاة وحجب السلع . واحتكارها واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين..

والجدير بالذكر أن الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية قد افتتح الأسبوع الماضي عدد 2 معرض اهلا رمضان بمدينة المنصوره بنطاق حي غرب وحي شرق المنصوره بشارع الجيش وشارع عبد السلام عارف ، وكلف كلا من الدكتور هيثم الشيخ نائب المحافظ واللواء أيمن الشريف السكرتير العام بافتتاح عدد من المعارض بمراكز ومدن منية النصر ودكرنس ومحلة دمنة وبلقاس ونبروه ، كما كلف جميع رؤساء المراكز والمدن والاحياء بافتتاح معارض اهلا رمضان كلا في نطاقه .