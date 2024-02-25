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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

المحـافظـات

افتتاح معارض" أهلا رمضان "للسلع والمواد الغذائية بمركز ميت غمر

بوابة الوفد الإلكترونية

كلف الدكتور ايمن مختار محافظ الدقهليه اليوم الأحد الدكتور هيثم الشيخ نائب المحافظ  بافتتاح معارض " اهلا رمضان "  للسلع والمواد الغذائيه بأسعار مخفضه بمركز ومدينة ميت غمر ، حيث تم افتتاح عدد 2 معرض اهلا رمضان معرض بمدينة ميت غمر والمعرض الآخر بقرية بشلا .جاء ذلك بحضور اللواء أنور عثمان رئيس مركز ومدينة ميت غمر .

وواضح "المحافظ " بأن عدد معارض اهلا رمضان بالدقهليه بلغت 21 معرض وتم وتوفير 14 سيارة متنقلة لبيع السلع والمواد الغذائية بأسعار مخفضه بمراكز ومدن واحياء المحافظة منهم 4 سيارات بمدينة المنصوره .

كما أوضح  "مختار" بان جميع المعارض تضم كافة السلع والمواد الغذائية بأسعار مخفضة من 15 الي 30٪ عن سعر السوق الخارجي .

ووجه "المحافظ " بشن حملات مكثفة يومياً علي كافة المعارض والمحلات التجارية للتأكد من الالتزام بتخفيض الاسعار وعدم المغالاة وحجب السلع . واحتكارها واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين.. 

والجدير بالذكر أن الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية قد افتتح الأسبوع الماضي عدد 2 معرض اهلا رمضان بمدينة المنصوره بنطاق حي غرب وحي شرق المنصوره بشارع الجيش وشارع عبد السلام عارف ، وكلف كلا من الدكتور هيثم الشيخ نائب المحافظ واللواء أيمن الشريف السكرتير العام بافتتاح عدد من المعارض بمراكز ومدن منية النصر ودكرنس ومحلة دمنة وبلقاس ونبروه ، كما كلف جميع رؤساء المراكز والمدن والاحياء بافتتاح معارض اهلا رمضان كلا في نطاقه . 

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