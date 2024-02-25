وفاة طفلين في حادث تصادم بالشرقية

توفي طفلين متأثرين بالإصابات التي لحقت بهما، جراء تعرضهما اليوم الأحد لحادث تصادم وقع بين سيارة ملاكي ودراجة نارية أعلى كوبري بردين بنطاق مركز الزقازيق بمحافظة الشرقية، وتم نقل الجثامين إلى مستشفى الأحرار التعليمي، والتحفظ عليهما بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

البداية، بتلقي الأجهزة الأمنية بالشرقية، إخطارا من غرفة عمليات شرطة النجدة، ي بشأن ورود بلاغاً بوقوع حادث تصادم بين سيارة ملاكي ودراجة نارية أعلى كوبري بردين بمركز الزقازيق، ما أسفر عن وفاة طفلين في الخامسة عشر من عمرهما، ويقيمان بإحدى قرى مركز الزقازيق.

على الفور تم الدفع بسيارات الإسعاف لموقع الحادث، وتم نقل الجثامين إلى مستشفى الأحرار التعليمي بمدينة الزقازيق، والتحفظ عليها بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة، والتي صرحت بالدفن عقب الإنتهاء من الإجراءات القانونية اللازمة.