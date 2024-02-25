جاكبو يحرم ليفربول من هدف التقدم أمام تشيلسي

حرم كودي جاكبو لاعب ليفربول فريقه من التقدم بالهدف الأول أمام تشيلسي في المباراة التي تجمع بينهما اليوم الأحد في نهائي كأس الرابطة الإنجليزية على ملعب ويمبلي.



أحرز فيرجيل فان دايك قائد ليفربول الهدف الأول لصالح الريدز في الدقيقة 60، بعد رأسية من الهولندي من كرة عرضية عبر ركلة حرة ضربها مدافع الريدز في شباك تشيلسي، قبل أن يلغي الهدف بعد اللجوء لتقنية الفيديو التي أكدت وجود تسلل على مواطنه جاكبو ليغلى الهدف.



تشكيل ليفربول:

حراسة المرمى: كيليهر

في الدفاع: برادلي – إبراهيما كوناتي – فيرجيل فان دايك – روبرتسون

الوسط: إندو – جافيبيرش – ماك أليستر

الهجوم: هيرفي إيليوت – كودي جاكبو – لويس دياز



تشكيل تشيلسي الرسمي لمباراة ليفربول في نهائي كأس الرابطة:

في حراسة المرمى: بيتروفيتش.

في الدفاع: خط الدفاع: جوستو، ديساسي، كولويل، بن تشيلويل.

في الوسط: موسيس كايسيدو، إنزو فرنانديز، جالاجير

في الهجوم: : جاكسون، رحيم ستيرلينج. ، كول بالمر.

على مقاعد البدلاء: سانشيز، بيتينلي، تشالوباه، جيي، موديكي، توريانين، جيلشريست، كريستوف نكونكو، مودريك.