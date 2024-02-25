عاجل
ليفربول يتوج بكأس الرابطة الإنجليزية للمرة العاشرة
الأحد 25 فبراير 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

ناصر منسي يتقدم للزمالك أمام أبو سليم الليبي

ناصر منسي
ناصر منسي

 تقدم الزمالك على نظيره أبو سليم الليبي في الدقائق الأولى من المباراة، التي يستضيفها ملعب 19 ماي 1956 بالجزائر، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات ببطولة كأس الكونفيدرالية الإفريقية لهذا الموسم 2023/ 2024.

txt

جرافنبيرخ يزيد أوجاع ليفربول

 جاء هدف الزمالك عن طريق المهاجم ناصر منسي في الدقيقة السابعة من عمر الشوط الأول من المباراة، التي تشهد أداءً قويًا من الفارس الأبيض خلال العشرين دقيقة الماضية من اللقاء.

 ويستحوذ الزمالك على الكرة، حيث أضاع لاعبوه عددًا من الفرص الخطيرة، فقد أهدر يوسف أوباما فرصة مضاعفة النتيجة.

 وكان الزمالك بدأ المباراة بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: محمد عواد.

خط الدفاع: عمر جابر - حسام عبدالمجيد - حمزة المثلوثي - سيد عبدالله "نيمار".

خط الوسط: نبيل عماد دونجا - محمد أشرف "روقا" - يوسف أوباما.

خط الهجوم: أحمد مصطفى "زيزو" - ناصر منسي - مصطفى شلبي.

 ويوجد على مقاعد البدلاء كل من، محمد صبحي وياسر حمد ومهاب ياسر وترافيس موتيابا ومحمد شحاتة وأحمد حمدي ومحمود عبدالرازق "شيكابالا" وسيف الجزيري وسامسون أكينيولا.

مواد متعلقة

"الإعلام الرياضي من النظرية للتطبيق" كتاب جديد للكاتب الصحفي أحمد الديب

طارق مصطفى يعلن تشكيل البنك الأهلي لمواجهة الاتحاد

الجريدة الورقية