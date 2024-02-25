وكيل صحة القليوبية يتفقد عيادات طوخ للتأمين الصحي

تفقد الدكتور حموده الجزار وكيل وزارة الصحة بالقليوبية اليوم ؛ عيادات طوخ للتأمين الصحي.

وأثناء المرور تفقد سيادته العيادات التخصصية بمختلف تخصصاتها ، والقسم الخاص بخدمة المواطنين.

كما استمع وكيل الوزارة للمرضي وذويهم حيث أشادوا بمستوي الخدمات الطبية المقدمة.

هذا وقد أشاد بالأداء المتميز داخل العيادات ، حيث توجه بخالص الشكر للأستاذ الدكتور سيد جلال مدير عام فرع التأمين الصحي بالقليوبية علي المجهود المبذول من أجل الارتقاء بمستوي الخدمة الطبية بالمكان.

كما توجه أيضا بخالص الشكر للدكتور اسلام حمدي مدير العيادات الذي رافقه أثناء المرور ، وكان برفقته أيضا د. جمال عبد الغني مدير الإدارة الصحية بطوخ.