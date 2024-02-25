صحة الدقهلية :328 ألف حالة استقبلتها العيادات الخارجية للصدر خلال عام 2023

اعلنت الدكتورة سماح فتحى مدير إدارة الأمراض الصدرية بالدقهلية أن العام الماضى شهد تعميم إجراء اختبار إجراء إختبار الكوانتيفيرون بغرض فحص الدرن الكامن لجميع مرضي الغسيل الكلوي .

كما تم توفير جهاز الكوانتيفيرون والذي يعمل بتقنية الاليزا للكشف عن ميكروب الدرن الكامن بالمعمل الحيوي بمستشفي صدر المنصورة . علاوة عى 70 جولة مرورية على مستشفيات ومستوصفات الصدر.

وأوضحت مدير إدارة الأمراض الصدرية أن عدد المرضي المستهدفين بالفحص بمراكز الغسيل الكلوى التابعة لمستشفيات مديرية الصحة بالمحافظة (2855) مريضاَ , تم إجراء اختبار الكوانتيفيرون لنحو 2723 مريضاً منهم فيما بلغ إجمالي الحالات الإيجابية بإختبار الكوانتيفيرون بالمحافظة نحو 666 حالة تم صرف العلاج الوقائي لنحو 467 مريضاً وجارى صرف العلاج الوقائي لباقي الحالات.

أما على صعيد تدريب الكوادر البشرية بمستشفيات و مستوصفات الصدر فقد كشفت أنه تم تنسيق وتنظيم (39) دورة تدريبية ومؤتمر علمي لأطباء الصدر و التمريض و فنيي المعامل بمستشفيات المحافظة بالتنسيق مع الإدارة العامة للأمراض الصدرية بالوزارة والبرنامج القومي لمكافحة الدرن وذلك بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية وذلك بمشاركة (250) متدرباً .

فيما أشاد الدكتور شريف مكين وكيل وزراة الصحة بالدقهلية بإنجازات إدارة الأمراض الصدرية خلال العام الماضى لاسيما فيما يتعلق الكشف المبكر عن الدرن الكامن و تفادي تحول العدوي إلي مرض الدرن النشط والتوجيه ببدء تفعيل مبادرة ( فحص الدرن الكامن لمرضي الغسيل الكلوي )ز

