انقطاع المياه عن بعض مناطق بني سويف.. اعرف المواعيد

أعلنت شركة مياه الشرب و الصرف الصحي ببني سويف، انقطاع المياه عن قري بني حلة، كفر بني علي، منشأة أبو مليح، عزبة أبو حديد بمركز سمسطا، وذلك اعتبارا من الساعة 8 صباح يوم الاثنين الموافق 26_2_2024، وحتى الساعة 5 مساء نفس اليوم.



وارجعت الشركة، سبب الانقطاع نظراً لوجود أعمال التطهير الدورية بمحطة مياه بني حلة بمركز سمسطا.

وتهيب الشركة، بالسادة المواطن تدبير إحتياجاتهم من المياه خلال تلك الفترة، وسوف يتم تدبير سيارات مياه شرب نقية صالحة للشرب في الحاجة إليها، وللاستفسار والشكاوي يرجي الأتصال بالخط الساخن 125من أي تليفون أرضي أو موبايل و رقم واتس آب 01211175827.