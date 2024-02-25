تاسكد إن يشارك في مسابقة الإمارات للريادة في سوق العمل

شارك تطبيق تاسكد إن أول مساحة عمل رقمية في مصر والشرق الأوسط، والشركة المصرية الناشئة في جائزة الإمارات للريادة في سوق العمل باعتباره أحد الأفكار الرائدة في مجال تطوير العمل والمساعدة على التحول الرقمي داخل الشركات من خلال أفكار مبتكرة.



انطلقت جائزة الإمارات للريادة في سوق العمل، في عام 2023، وتهدف إلى الاحتفاء بجهود منشآت القطاع الخاص، وتكريم العمالة المتميزة وإبراز الممارسات الناجحة في مجالات سوق العمل وكافة قطاعاته الاقتصادية.

قال رائد الأعمال الدكتور إسلام نصر الله رئيس مجلس إدارة مجموعة ميجاتراست، ومؤسس تطبيق تاسكد إن: "هذه ليست مجرد جائزة، بل تتويج لجهود فريقنا بمجموعة ميجاتراست، حيث حققنا هذا الإنجاز من خلال تطبيق تاسكد ان Taskedin.App كأول تطبيق يسعى لتحقيق العدالة للموظف والشركة معاً".

ووجه الدكتور إسلام نصر الله الشكر لكل شركاء النجاح الذين ساهموا في رحلتنا ودعموا فكرتنا وعملوا بكل إخلاص وثقة لتحقيق هذا الإنجاز.

أوضح نصر الله، أن الجائزة تهدف إلى تعزيز تنافسية سوق العمل الإماراتي، وتكريم الممارسات المتميزة في مجال بيئة العمل وحماية حقوق العمالة وتحفيزها، وتعزيز مستوى رفاهية وجودة حياة القوى العاملة في منشآت القطاع الخاص، وزيادة إنتاجية وكفاءة سوق العمل في الدولة وهو ما نحاول تحقيقه من خلال تطبيق تاسكد إن.