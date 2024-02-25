جامعة الفيوم تنظم قافلة طبية بقرية منشأة الأمير بالتعاون مع مؤسسة حياة كريمة

شارك قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة فى جامعة الفيوم بالتعاون مع كلية الطب في مبادرة (انت الحياة) التي تنظمها مؤسسة حياة كريمة بقرية منشاة الأمير مركز إطسا، حيث تم تنفيذ قافلة طبية تحت إشراف الدكتور حمدي محمد إبراهيم عميد كلية الطب، والدكتورة نجلاء الشربيني وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع بالجامعة، والدكتور أحمد جمال موسي نائب منسق حياة كريمة بالفيوم، و أحمد القللي منسق حياة كريمة بمركز إطسا، وذلك اليوم الأحد بالمدرسة الابتدائية بالقرية.

وصرح الدكتور عاصم العيسوي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، بأن اليوم شهد انطلاق قافلة طبية في تخصصات العظام والجلدية والأنف والأذن، وشارك فيها نخبة من أعضاء هيئة التدريس والأطباء بكلية الطب، ونجحت القافلة في تقديم خدمة الكشف على عدد 370 حالة من أهالي القرية، حيث تم الكشف على عدد 145 حالة عظام، 92 حالة جلدية، 133 حالة أنف وأذن.

وأضاف أن مؤسسة حياة كريمة ساهمت في تقديم العلاج للمرضى، متابعًا أن الجامعة تشارك في المبادرة والتى بدات يوم الأربعاء الماضى وتستمر حتى 26 فبراير الجاري، وأن جامعة الفيوم لا تبخل في تقديم كافة أشكال المساعدات الطبية لمجتمع الفيوم من أجل المساهمة في رفع الوعي الصحى للمجتمع المحلي.

احتفالية يوم التميز فى الهندسة

ومن جهه اخرى شهد الدكتور ياسر مجدي حتاته رئيس جامعة الفيوم احتفالية كلية الهندسة بيوم التميز لعام ٢٠٢٤م. بحضور الدكتور عرفه صبري حسن نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور شريف العطار عميد الكلية، والدكتور اسلام هلالي وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، وذلك اليوم الأحد بالمكتبة المركزية بالجامعة.

أشاد الدكتور ياسر مجدي حتاته بمجهودات كلية الهندسة، بوصفها من الكليات المرموقة والمشهود لها بالكفاءة والازدهار. وأعرب عن تمنياته بتحقيق المزيد من التفوق والنجاح لجميع المنتسبين للكلية من أعضاء هيئة التدريس والإداريين والطلاب.

كما أشار الدكتور عرفة صبري حسن إلى أن احتفالية يوم التميز من التقاليد المهمة التي تحرص على تنظيمها كلية الهندسة كل عام، بهدف تكريم النماذج المتميزة بالكلية وفاءً وتقديرًا لهم.

واكد الدكتور شريف العطار أن احتفالية كلية الهندسة بيوم التميز للعام السابع على التوالي يعد انعكاسًا لروح التعاون والعطاء لجميع المنتسبين للكلية، وكذلك انعكاسا للتعاون البناء بين الكلية وبين إدارة الجامعة من جانب، وبين عدد من المؤسسات والشركات المختلفة من جانب آخر.

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