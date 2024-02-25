ننشر تفاصيل إنطلاق فعاليات البرنامج التدريبي لريادة الأعمال بمدينة الثقافة والعلوم بمدينة 6 أكتوبر برعاية وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور محمد أيمن عاشور، بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات.

تأهيل لسوق العمل

وبحسب المركز الإعلامي بمدينة الثقافة والعلوم، فإن البرنامج الذي يشمل أربعين طالبة وطالبا بالمعهد العالي للعلوم الإدارية بالمدينة، يتم تنفيذة بالتعاون مع الإدارة العامة لرعاية الطلاب بوزارة التعليم العالي، ويستهدف تدريب طلاب المعاهد وصقل قدراتهم على مواكبة سوق العمل.

مساعدة في إنجاز المشروعات



وأشار المركز الإعلامي: إلى أن البرنامج الذي تستمر فعالياته اليوم وغدا، يتم خلاله تعريف الطلاب بالخطوات الأولى على طريق ريادة الأعمال، لمساعدتهم على بدء تنفيذ المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر.



الدولة وتأهيل الشباب

وخلال افتتاحه فعاليات البرنامج، أكد د.محمد إسماعيل عميد المعهد العالي للعلوم الإدارية بمدينة الثقافة والعلوم أن فكرة البرنامج تتجاوب مع توجهات الدولة التي تسعى لتأهيل الشباب لسوق العمل عبر العديد من الدورات التدريبية المتخصصة، والتي تعتمد خلالها على مدربين محترفين.

تفاصيل استضافة البرنامج التدريبي لريادة الأعمال بمدينة الثقافة والعلوم



الفرص الجيدة

وأضاف د.مجمد إسماعيل: أن الخريج المتدرب تدريبا جيدا خلال الدراسة والفترة التالية للدراسة، يستطيع بالفعل أن يجد فرصا جيدة في سوق العمل، الذي لا مكان فيه إلا للمتمكنين من أدواتهم ولديهم قدر معقول من الخبرة والمهارات العملية، وهذا أمر ليس في مصر وحدها، بل في كل دول العالم التي تسعى للانطلاق نحو المستقبل.



تفاعل مع المبادرات الرئاسية

وأوضح المركز الإعلامي: أن مدينة الثقافة والعلوم تشهد تنفيذ العديد من البرامج الوطنية والقومية وعلى رأسها البرامج المتعلقة بالمبادرات الرئاسية، ومنها المبادرة الرئاسية "مودة" التي تستهدف تأهيل الشباب المقبلين على الزواج اجتماعيا ونفسيا، إلى جانب تنظيم العديد من الفعاليات والندوات، التي تسعى لرفع درجة الوعي لدى الطلاب في ظل حروب الجيل الرابع التي اشتدت وطأتها عالميا مؤخرا.