فيلم الإسكندراني يحصد إيرادات متوسطة أمس

حصد فيلم الإسكندراني، بطولة النجوم أحمد العوضي، زينة، أمس الأحد إيرادات متوسطة وبلغت 98 ألفًا في شباك تذاكر دور العرض السينمائي.

قصة وأبطال فيلم الإسكندراني

تدور أحداث الفيلم داخل مدينة الإسكندرية حول بكر ويجسد شخصيته (أحمد العوضى)، الذي يعيش في صراعات مع والده، فيسافر إلى الخارج من أجل تحقيق ذاته، لكن عندما يعود يجد أن تلك الأزمات ما زالت تطارده، وذلك في إطار اجتماعى مشوق لا يخلو من الأكشن.

يشارك في بطولة فيلم الإسكندرانى عدد من النجوم، وهم: أحمد العوضي، زينة، حسين فهمى، صلاح عبد الله، محمود حافظ، خالد سرحان، انتصار، محمد رضوان، محمود الليثى، والفيلم إشراف عام على الإنتاج أحمد عفيفى، عبد الله أكرم تصوير سامح سليم ديكور أحمد عباس ملابس مونيا فتح الباب منتج فنى صبرى السماك مونتاج عمرو عاكف، تأليف أسامة أنور عكاشة وإخراج خالد يوسف .

احتفل أبطال صناع فيلم الإسكندراني منذ يومين بالعرض الخاص في القاهرة، وجاء ضمن الحضور المخرج خالد يوسف، نسرين عكاشة ابنة الراحل أسامة أنور عكاشة، أحمد العوضى، زينة، عصام السقا، محمود حافظ، محمد رضوان، تسنيم مطر، مايا فارس، محمد فاضل وزوجته الفنانة فردوس عبد الحميد، دكتور خالد عبد الجليل رئيس الرقابة على المصنفات الفنية، عصام كاريكا، سناء يوسف، عمر زهران، الفنانة انجى أباظة، الفنانة ياسمين كساب، حنان مفيد فوزى، نبيلة عبيد، محمود قابيل، المنتج محمد العدل، مجدى فكرى، المخرج مجدى أحمد على.

ومن ناحية أخرى، يواصل أحمد العوضي تصوير مشاهده في مسلسل حق عرب، والمقرر أن يعرض ضمن مسلسلات رمضان 2024 .

تدور أحداث مسلسل «حق عرب» في إطار من الإثارة والتشويق، حيث يتعرض بطل العمل للعديد من المغامرات خلال أحداث العمل ويحاول أن يخرج منها بجانب قصة عاطيفية.

ويشارك في مسلسل حق عرب بجانب الفنان أحمد العوضي مجموعة كبيرة من الفنانين بجانب الفنان أحمد العوضي، ومن بينهم الفنان رياض الخولي، دينا فؤاد، وميرهان حسين، وليد فواز، وفاء عامر.

كان شارك الفنان أحمد العوضي، جمهوره ومتابعيه، صورة جديدة من كواليس مسلسل حق عرب، والذي مقرر أن يشارك خلاله في الماراثون الرمضاني المقبل 2024.

نشر أحمد العوضي صورته من كواليس حق عرب، عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، معلقًا:" عرب السويركي، حق عرب، دباح ان شاء الله ".

العوضي

أحمد العوضي يدخل السباق الرمضاني المقبل 2024 بحق عرب:

يواصل أحمد العوضي، تصوير مشاهده في مسلسل حق عرب، الدي مقرر أن يشارك من خلاله في الماراثون الرمضاني المقبل 2024.

وتدور أحداث مسلسل «حق عرب» في إطار من الإثارة والتشويق، حيث يتعرض بطل العمل للعديد من المغامرات خلال أحداث العمل ويحاول أن يخرج منها بجانب قصة عاطيفية.

ويشارك في مسلسل حق عرب بجانب الفنان أحمد العوضي مجموعة كبيرة من الفنانين بجانب الفنان أحمد العوضي، ومن بينهم الفنان رياض الخولي، وميرهان حسين، وليد فواز، وفاء عامر.

آخر الأعمال الدرامية للفنان أحمد العوضي:

يذكر أن الفنان أحمد العوضي، شارك في الماراثون الرمضاني الماضي 2023، من خلال مسلسل “ضرب نار”، وشاركه البطولة النجمة ياسمين عبدالعزيز.

ويجمع "ضرب نار" عدد كبير من النجوم ومن بينهم ياسمين عبدالعزيز، أحمد العوضي، هدى الإتربى، وإيمان السيد، وبدرية طلبة، وأحمد عبد الله محمود، وسهير المرشى، وإخراج مصطفى فكري، وتأليف ناصر عبد الرحمن.

مسلسل ضرب نار

يسلط المسلسل الضوء على كفاح الفتاة المصرية ابنة البلد، وتجسد "ياسمين" خلال الأحداث دور فتاة مكافحة من شبرا تواجه العديد من المشاكل في حياتها حتى تقابل شابا من أصول صعيدية يجسده أحمد العوضي.

تقوم «مهرة» بتأجير مسكن لـ«جابر» مقابل مبللغ بعينه، ثم تقع بينهما مشكلات في البداية، حتى يتعرفان على بعضهما البعض ويحدث تقاربا ويتم تتويج قصة حبهما بالزواج، ولكن يظهر في حياتهما رجل أعمال يدعى زيدان، يتميز بالسطوة والنفوذ ويقوم بدوره ماجد المصري، ويدخل الجميع في صراعات وأزمات لا تنتهي.

أبطال مسلسل ضرب نار:

مسلسل "ضرب نار" تأليف ناصر عبد الرحمن وإخراج مصطفى فكرى وإنتاج شركة سينرجي، بطولة ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضى، ماجد المصرى، سهير المرشدي، دنيا المصري، هدى الإتربي، إسراء رخا، أحمد غزي، إيمان السيد، بدرية طلبة، أحمد عبد الله، تيسير عبد العزيز، تامر مجدي وآخرين.

معلومات عن بطل مسلسل حق عرب:

الفنان أحمد العوضي، ممثل مصري، ولد و تربى و نشأ في حي عين شمس, تخرج من كلية التجارة بجامعة حلوان في عام 2006.

اكتشفه الفنان (نور الشريف) وقدمه ضمن مجموعة من الوجوه الجديدة في مسلسل (ماتخافوش) 2009، (الدالي ج3) 2011، كما شارك في مسلسلات (ميراث الريح) 2013، و(السبع وصايا) 2014.