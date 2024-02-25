أستاذ علوم سياسية: جيش الاحتلال يواصل القصف الممنهج على غزة

أكد الدكتور جهاد الحرازين، أستاذ العلوم السياسية، أن جيش الاحتلال يواصل حربه الإجرامية على الشعب الفلسطيني وحرب الإبادة من خلال عمليات الاستهداف المباشرة للمدنيين وخاصةً النساء والأطفال.

وأوضح “الحرازين”، خلال مداخلة لقناة إكسترا نيوز، أن عمليات جيش الاحتلال الإسرائيلي لم تقتصر على منطقة محددة في قطاع غزة بل في جميع المناطق، مشددا على أن هناك عملية متواصلة من عمليات القصف والقتل والتدمير بشكل ممنهج في غزة، ويأتي ذلك تزامنا مع لقاء مصر في باريس من أجل التواصل إلى تهدئة قد تستمر لفترة 6 أسابيع.

وشدد على أنه تسرب مجموعة من النقاط التي جرى الاتفاق عليها في مؤتمر باريس تتمثل في أن تستمر تهدئة إنسانية لمدة 6 أسابيع، وإطلاق سراح 40 من المحتجزين الإسرائيليين لدى المقاومة الفلسطينية مقابل أن يتم إفراج من 300 إلى 400 من الأسرى الفلسطينيين وإدخال المساعدات بدون قيود، موضحا أن إسرائيل أعلنت قرارًا ليلة أمس بأن يجرى إرسال الوفد الإسرائيلي إلى قطر للتفاوض حول مجموعة من القضايا الفنية المتعلقة بقضية الإغاثة وإدخال المساعدات لقطاع غزة.

