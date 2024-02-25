إزالة 38 حالة تعد علي مساحة 3984 متر مباني و23 فدان بالشرقية

في اليوم السادس للموجة 22..

أوضح الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، إستمرار تنفيذ المرحلة الثانية من الموجة الـ 22 لإزالة التعديات المخالفة على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بنطاق المحافظة وذلك تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية بالحفاظ على أملاك الدولة وإزالة التعديات عليها وفرض هيبة الدولة على أراضيها.

أشار محافظ الشرقية، أن الأجهزة التنفيذية بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية مستمرة في تنفيذ حملاتها اليومية لإزالة التعديات المخالفة ضمن أعمال الموجه الـ 22 وأسفرت تلك الحملات عن إزالة 24 حالة تعدي بمساحة 3984 متر مباني و 14 حالة تعدي بمساحة فدان 23 و23 قيراط على الأراضي الزراعية بنطاق المحافظة.

كما أسفرت تلك الحملات عن إزالة 19 حالة تعدي بمساحة 2985 متر مباني و 11 حالة تعدي بمساحة 14 فدان و7 قيراط على الأراضي الزراعية بنطاق المحافظة.

وأشار محافظ الشرقية، الي أن الأجهزة التنفيذية بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية مستمرة في تنفيذ حملاتها اليومية لإزالة التعديات المخالفة ضمن أعمال الموجه الـ 22 وأسفرت تلك الحملات عن إزالة 35 حالة تعدي بمساحة 4988 متر مباني و 10 حالات تعدي بمساحة 13 فدان و7 قيراط على الأراضي الزراعية بنطاق المحافظة.

كما شنت الأجهزة التنفيذية بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية حملات مكبرة لتنفيذ إزالة للتعديات المخالفة ضمن أعمال الموج الـ 22 وأسفرت تلك الحملات عن إزالة 27 حالة تعدي بمساحة 5550 ألف متر مباني و 4 حالات تعدي بمساحة 5 فدان على الأراضي الزراعية بنطاق المحافظة.

وأسفرت تلك الحملات عن إزالة 25 حالة تعدي بمساحة 3589 ألف متر مباني و 10 حالات تعدي بمساحة 1 فدان و4 قيراط على الأراضي الزراعية بنطاق المحافظة.

وأعلن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، عن إزالة 24 حالة تعدي بمساحة 3691 ألف متر مباني و 11 حالة تعدي بمساحة 9 أفدنة و3 قيراط على الأراضي الزراعية، وعن إزالة 22 تعدي بمساحة 4482 ألف متر مباني و 10 حالات تعدي بمساحة 21 فدان و10 قيراط على الأراضي الزراعية بنطاق المحافظة.

أكد محافظ الشرقية أن المحافظة بكافة أجهزتها لن تدخر جهداً في تطبيق القانون على المتعديين على الأراضي الزراعية واملاك الدولة والتصدي لأي محاولة للبناء العشوائى بدون ترخيص وفرض هيبة الدولة، وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية لعدم عودة التعديات مرة أخرى بعد إزالتها.

يذكر أن محافظ الشرقية، قد أكد على رؤساء محافظ الشرقية والأحياء بتنفيذ الازالة الفورية لتعديات البناء المخالف على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والتصدي بكل حسم لكافة محاولات البناء بدون ترخيص فضلا عن رفع الإشغالات والإعلانات المخالفة وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المتعديين.

وتنفيذاً لتوجيهات محافظ الشرقية، شنت رئاسة مركز ومدينة الحسينية حملة مكبرة لإزالة غرف واسوار مقامة بالدبش الابيض على مساحة1000 متر بنطاق الوحدة المحلية بالقصاصين الشرق وإزالة عدد 2 تانده مخالفة بنطاق الوحدات المحلية بالأخيوة وقسم الاشغالات برئاسة المركز وبحضور قوة من الشرطة وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وقامت رئاسة مركز ومدينة ديرب نجم بشن حملة إزالة بنطاق الوحدة المحلية بقرموط صهبرة واسفرت الحملة عن إزالة فى المهد على أرض زراعية لغرفة بالخشب بمساحة ( ١٦م ) في قرية صهبرة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وبالوحدة المحلية ببهنيا تم فك شدة خشبية لسقف الدور الأول علوي على مساحة ( ٨٠ م ) بدون ترخيص وداخل الحيز العمراني بقرية بهنيا وتم اتخاذ الاجراءات القانونية حيال المخالف.

وفي مدينة القرين، تم تنفيذ 3 قرارات إزالة لبناء خطر داهم بالمدينة بحضور قسم شرطة القرين وتمت الإزالة بالكامل حتى سطح الأرض .

وأشار المحافظ إلى أن الأجهزة التنفيذية، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية، شنت حملات مكبرة لتنفيذ إزالة للتعديات المخالفة، ضمن أعمال الموجه الـ22، وأسفرت تلك الحملات عن إزالة 24 تعديًا بمساحة 3984 متر مباني، و14 حالة تعدٍ بمساحة 23 فدانًا و23 قيراطًا على الأراضي الزراعية بنطاق المحافظة.

وأوضح محافظ الشرقية، أن المحافظة بأجهزتها كافة لن تدخر جهداً في تطبيق القانون على المتعدين على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والتصدي لأي محاولة للبناء العشوائى بدون ترخيص وفرض هيبة الدولة، واتخاذ الإجراءات القانونية كافة لعدم عودة التعديات مرة أخرى بعد إزالتها.

وشنت الأجهزة التنفيذية، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية حملات مكبرة لتنفيذ إزالة للتعديات المخالفة ضمن أعمال الموجة الـ 22، وأسفرت تلك الحملات عن إزالة 20 حالة تعدٍ بمساحة 1954 ألف متر مبانٍ و10 حالات تعدٍ بمساحة 10 أفدنة و5 قراريط على الأراضي الزراعية بنطاق المحافظة.

وشنت حملات مكبرة لتنفيذ إزالة للتعديات المخالفة ضمن أعمال الموجة الـ22، وأسفرت تلك الحملات عن إزالة 22 حالة تعدٍ بمساحة 4195 ألف متر مبانٍ و10 حالات تعدٍ بمساحة 12 فدانًا و18 قيراطًا على الأراضي الزراعية بنطاق المحافظة.