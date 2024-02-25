نائب محافظ الإسماعيلية وسفيرة سلوفاكيا في زيارة للمنطقة الحرة الاستثمارية





قام المهندس أحمد عصام الدين نائب محافظ الإسماعيلية، ورافقته لينكا ميهاليكوفا سفيرة سلوفاكيا بجمهورية مصر العربية، بزيارة المنطقة الحرة الاستثمارية بالإسماعيلية.

وذلك بحضور ميناج دوستال المستشار التجاري ونائب سفيرة سلوفاكيا بالقاهرة، والمهندس أيمن صالح رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الحرة بالإسماعيلية.

حيث استعرض المهندس أيمن صالح رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الحرة الاستثمارية بمحافظة الإسماعيلية، إمكانيات المنطقة من تجهيزات لوجستية وخدمات تقدم للمستثمرين، والقوانين المنظمة للعمل داخل المنطقة، وكيفية إقامة مشروعات استثمارية داخل المنطقة، والتسهيلات التي تقدمها الحكومة المصرية متمثلة في هيئة الاستثمار ومحافظة الإسماعيلية للمستثمرين داخل المنطقة الحرة بالإسماعيلية.

كما تم فتح باب المناقشة والحوار مع الوفد الدبلوماسي، للرد على أسئلتهم واستفساراتهم فيما يخص الأنشطة الصناعية بالمنطقة الحرة، والفرص الاستثمارية المتاحة وكيفية الحصول عليها.



تلا ذلك تفقد أحد مصانع الملابس الجاهزة بالمنطقة الحرة العامة الاستثمارية بالإسماعيلية، والذي يقوم بتصنيع عدد من المنتجات و الملابس الرياضية و يتم تصديرها لكافة أنحاء العالم، كما استمع الوفد لعرض تقديم عن المصنع ودور محافظة الإسماعيلية وهيئة الاستثمار في دفع عجلة الإنتاج بالمنطقة.