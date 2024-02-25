تريزيجيه يسجل هدفه السادس في مسابقة الدوري التركي

أحرز الدولي محمود حسن تريزيجيه لاعب فريق طرابزون سوبر التركي الهدف الأول لصالح فريقه أمام أضنة ديمرسبور في المباراة التي تجمع بينهما في الجولة السابعة والعشرين من الدوري التركي.



رفع تريزيجيه رصيده التهديفي إلى 6 أهداف هذا الموسم خلال خوضه 16 مباراة في مسابقة الدوري التركي لكرة القدم، ليصل للمساهمة التهديفية رقم 8 بعد صناعته هدفين.



ويعد تريزيجيه أحد العناصر الأساسية التي يعول عليها مدرب طرابزون سبور في المباريات لما يملكه من قدرات فنية وتهديفية مميزة.



وكان تريزيجيه أنضم إلى صفوف طرابزون في صيف عام 2022 قادما من صفوف أستون فيلا الإنجليزي مقابل 4 مليون يورو.



ويأتي رفقاء النجم الدولي المصري في المركز الثالث بجدول تريتب الدوري التركي، ويملك في رصيده 43 نقطة بينما يأتي أضنة بالمركز الثاني عشر برصيد 32 نقطة.

