فتح الله  يوجه رسالة لبيراميدز بعد توديع دوري الأبطال

علق محمود فتح الله المدرب العام السابق لنادي بيراميدز، على توديع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي السماوي لبطولة دوري أبطال إفريقيا لهذا الموسم، بعد الخسارة من مازيمبي بثلاثية.

وأكد فتح الله أن خسارة الفريق أمام مازيمبي ووداع دوري أبطال إفريقيا أمر غير جيد، وأن الفريق كان عليه أن يظهر بشكل أفضل.

وقال فتح الله فى تصريحات عبر برنامج فى الملعب وأنت سايق مع الإعلامي إبراهيم فايق:" خسارة بيراميدز بثلاثي أمام مازيمبي ثقيلة للغاية، وللأسف اللاعين شعروا بتوهان بعد الهدف الأول للفريق الكونغولي على الرغم أن بداية المباراة كانت جيدة من جانب بيراميدز.

وأضاف:" بيراميدز ليه الأن التركيز فى بطولة الدوري وأن يظهر بصورة جيدة للمنافسة على اللقب من أجل إنقاذ الموسم ببطولة لأن الفريق يملك كافة الإمكانيات من أجل تحقيق البطولات.