وزير الرياضة: اتحاد السلاح أحدث طفرة كبيرة في الرياضة المصرية تحت قيادة الحسيني

أشاد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، بالتنظيم الجيد لكأس العالم لسلاح الشيش والمقامة على مجمع الصالات المغطاة باستاد القاهرة الدولي خلال الفترة من 22 وحتى 25 فبراير الجاري وذلك خلال حضوره منافسات البطولة.

وقال صبحي: اتحاد السلاح أصلح معتادا على تنظيم البطولات العالمية فها هي بطولة كأس عالم تنظم بكل سلاسة وسهولة.

وأضاف وزير الشباب والرياضة :"اتحاد السلاح تحت قيادة عبدالمنعم الحسيني أصبح مختلفا تماما عن العهود السابقة، في الماضي كان أبطال السلاح يحاربون بمفردهم ولكن هناك دعم من قبل الاتحاد في الفترة الحالية".

وأكمل :"في فترة من الفترات كان هناك عدم استقرار في العديد من الاتحادات ولكن الاتحاد المصري للسلاح دائما كان مستقرا وذلك بفضل تواجد عبدالمنعم الحسيني رئيس الاتحاد والذي أصبح نائبا لرئيس الاتحاد الدولي وأصبح لدنيا قوة ناعمة كنا نفتقدها في وقت سابق".

وواصل:"على المستوى التنظيمي فأصبحت العادة بأننا ننظم بطولات كبرى مثل بطولات العالم وهذا أمر طبيعي أن نظهر بشكل جيد يليق باسم مصر، لدينا حلم كبير بتحقيق ميدالية أولمبية بلعبة السلاح ونحلم بميداليتين".

ووجه الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، الشكر لمجلس إدارة الاتحاد المصري للسلاح برئاسة عبدالمنعم الحسيني بعد النقلة الكبيرة التي شهدتها لعبة السلاح تحت قيادته.

وحضر وزير الشباب والرياضة منافسات اليوم الختامي للبطولة وتوجه إلى أرض الملعب رفقة رئيس الاتحاد المصري وقام بمؤازرة ودعم المنتخب المصري وحثهم على بذل مزيد من الجهد من أجل تحقيق الحلم والحصول على ميدالية أولمبية في باريس.

وتستضيف مصر كأس العالم لسلاح الشيش أخر محطات قطار التأهل لأولمبياد باريس 2024 خلال الفترة من 22 الى 26 فبراير الحالي، على الصالة المغطاة باستاد القاهرة الدولي.

وتشهد البطولة مشاركة 396 لاعبا ولاعبة بواقع 224 لاعبا على صعيد الرجال و172 لاعبة على صعيد السيدات يمثلون 52 دولة مختلفة وهم : الجزائر، الأرجنتين، أرمينيا، أستراليا، النمسا، بلجيكا، البرازيل، كندا، تشيلي، الصين، كوت ديفوار، كولومبيا، كرواتيا، جمهورية التشيك، الدنمارك، أسبانيا، فرنسا، بريطانيا، ألمانيا، اليونان، هونج كونج، المجر، إيرلندا، إيطاليا، اليابان، كازاخستان، كوريا، لبنان، المغرب، ماليزيا، مالي، بيرو، بولندا، البرتغال، بورتوريكو، قطر، السنغال، سنغافورا، صربيا، سويسرا، تايوان، تونس، تركيا، أوكرانيا، الولايات المتحدة الأمريكية، أوزباكستان، جامايكا، رومانيا، سلوفاكيا، السويد، الإمارات العربية المتحدة بالإضافة إلى مصر الدولة المستضيفة.