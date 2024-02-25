زواج رامي وحيد في أمريكا.. مفاجأة جديدة عن زيجة الـ45 وسر تخوفه منها

فاجأ الفنان رامي وحيد جمهوره بإعلان نبأ زواجه رسميًا بعمر الـ 45 عامًا، من فتاة خارج الوسط الفني، وذلك بعد سنوات طويلة من العزوبية كان يتخوف فيها من الإقبال على خطوة الزواج حسبما ذكر في وقت سابق.

زواج رامي وحيد من فتاة خارج الوسط الفني

شارك رامي وحيد الجمهور بصورة من عقد قرانه بأحد المساجد في أمريكا، وهو يقف إلى جانب زوجته، وأرفقها بتعليق: "الحمدلله الذي تتم بنعمته الصالحات، تم الزواج الحمدلله"، وذلك عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".

رامي وحيد وزوجته

رامي وحيد يكشف كواليس جديدة عن زواجه في أميركا

في الوقت نفسه، يُشار إلى أن رامي وحيد قد أتم عقد قرانه وزفافه منذ ما يقرب من شهر في سرية تامة أثناء تواجده بأمريكا، نظرًا لأنه يفضل عدم الإفصاح عن تفاصيل حياته الشخصية، ولكنه وجد أنه من الأفضل إعلان خبر الزواج بشكل رسمي، لأن الزواج أساسه الإشهار.

وحسبما أفادت أنباء عدة، يتواجد رامي حاليًا في أمريكا مع عروسته، لاستئناف تصوير بعضًا من أعماله الفنية التي يشارك فيها ومن المقرر عرضها خلال الفترة المقبلة.

رامي وحيد عبر انستجرام

سبب تخوف رامي وحيد من الإقبال على خطوة الزواج

على صعيد آخر، كان قد كشف النجم رامي وحيد عن سر تأخره في إتخاذ قرار الزواج، حيث قال: "بخاف مشاعري تتبدل، لأن الحب مش مضمون، وفيه حاجات كتير كنت بحكم عليها زمان، زي مين اللي هتجوزها وشكلها ازاي وتفاصيلها".

وأضاف وحيد: " لكن دلوقتي أنا بفكر بشكل تاني خالص، ويهمني الشكل الاجتماعي مش الجمال، وأريد الزواج من فتاة لا تتغير وتبعد وتبادلني نفس الإحساس".

رامي وحيد

آخر أعمال رامي وحيد

جدير بالذكر أن آخر أعمال رامي وحيد الفنية كان دوره في مسلسل "المماليك" الذي عُرض عام 2022، وشاركه البطولة نخبة مميزة من النجوم أبرزهم رانيا يوسف، ودوللي شاهين، ونانسي صلاح، ومحمد سليمان، ومحمد لطفي، وبيومي فؤاد، وسيدرا، وهو من تأليف هشام هلال، وإخراج حازم فودة.