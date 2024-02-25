المشدد 15 سنة لمتهمين باختلاس المواد التموينية

قضت محكمة جنايات سوهاج اليوم الأحد بمعاقبة المتهم "ا.ا.ع" أمين خزينة باحدى الشركات لتجارة الجملة و"ح.ك.ف" بالسجن المشدد 15 سنة وغرامة 4 ملايين و809 آلاف جنيه لكل منهما وإلزامهما برد مبلغ مساوٍ بعد اتهامها بالاختلاس بدائرة مركز دار السلام.

تعود أحداث القضية إلى عام 2013 بدائرة مركز دار السلام عندما اتهمت النيابة العامة المتهمين بصفتهما من العاملين بإحدى شركات قطاع الأعمال اختلسا المواد التموينية من شركة تجارة الجملة والبالغ قيمتها 4 ملايين و809 آلاف جنيه بأن زورا توقيعات للتجار التموينين تفيد استلامهم المقررات التموينية وقاموا باختلاسها حال كونهما من الأمناء على الودائع، وبعد تقنين الإجراءات وإجراء التحريات تم القبض على المتهمين وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة، وتمت إحالة القضية إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها السابق.