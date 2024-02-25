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رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

منوعات ومرأة

سيرين عبدالنور تثير الجدل بإطلالة نارية في عيد ميلادها.. وسعر صادم للفستان

الفنانة سيرين عبدالنور
الفنانة سيرين عبدالنور

خضعت الفنانة سيرين عبدالنور لجلسة تصوير جديدة، احتفالًا بعيد ميلادها الـ47، وشاركت متابعيها ببعض اللقطات عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

 

سعر فستان سيرين عبد النور في عيد ميلادها

وبدت سيرين بفستان أحمر جريء ومجسم خامة الجيرسيه من RAYANE BACHA، مكشوف الصدر والخصر وإحدى الساقين مما عكست أنوثتها ورشاقتها، وانتعلت حذاء ذا كعب عالٍ باللون الفضي، بلغ سعره 380 دولار أي ما يعادل 12 ألف جنيه مصري.

 

وتزينت بأقراط طويلة مرصعة بالألماس تتدلى من أذنبيها، لتتماشى مع لون الحذاء والفستان.

 

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت سيرين تصفيفة شعر بسيطة، تاركة خصلاتها تتدلى على ظهرها بشكل مرتب وناعم كالحرير.

 

ووضعت سيرين عبدالنور مكياجًا صاخبًا، فاعتمدت صيحة العيون المسحوبة، باستخدام ظلال العين السوداء المدمجة مع النود، وزينت وجنتيها ببلاشر باللون البني، كما اختارت أحمر شفاه باللون الأحمر الجريء؛ ليتماشى مع لون الفستان وبشرتها.

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