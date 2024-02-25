مصاب إثر حريق مخبز في منشأة ناصر

أصيب شخص بسبب حريق داخل مخبز فى منشأة ناصر، وتم نقله إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.

وتلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا يفيد حدوث انفجار نتيجة تسرب غاز وحريق داخل مخبز بدائرة قسم شرطة منشأة ناصر، انتقل رجال الحماية إلى المكان، وتمت السيطرة على الحريق الناتج عن الانفجار، وكشفت المعاينة عن تحطم واجهة عقار ومحل مجاور موقع الحادث وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.

وفي سياق منفصل، قضت محكمة جنايات سوهاج أمس السبت، بمعاقبة المتهم "م.ج.ا" عامل و"ا.م.ع" بالسجن المشدد 3 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه لكل منهما، لاتهامهما بالاتجار فى الحشيش بدائرة قسم أول سوهاج.

تعود أحداث القضية إلى عام 2023 بدائرة قسم أول سوهاج، عندما وردت معلومات لضباط مباحث قسم أول، مفادها قيام المتهمين بالاتجار فى الحشيش، بدائرة القسم، وترويجه على عملائهما من راغبى الشراء والمتعاطين، وبعد تقنين الإجراءات، وإجراء التحريات تأكدت صحة المعلومات الواردة من أحد المصادر السرية.

تم القبض على المتهمين وبحوزتهما عدد من قطع الحشيش كانت معدة للبيع، وبمواجهتهما اعترفا بالإتجار فى المخدرات.

وبعرضهما على النيابة أمرت بحبسهما 4 أيام على ذمة التحقيق ومصادرة المضبوطات وتمت إحالتهما إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها السابق.