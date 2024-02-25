المشدد 7 سنوات لعامل و3 لسيدتين بتهمة إنهاء حياة موطن

قضت محكمة جنايات سوهاج اليوم الأحد، بمعاقبة المتهم "م. ج. ع" بالسجن المشدد 7 سنوات، كما عاقبت المتهمتين "ش. م" ربة منزل و"ع. ع"بالسجن المشدد 3 سنوات لاتهامهم بقتل المجنى عليه"م. ح. ج" بدائرة قسم أول سوهاج.

تعود أحداث القضية إلى عام 2023 بدائرة قسم أول سوهاج عندما تلقى رئيس المباحث بلاغا يفيد بمقتل المجنى عليه بعد التعدى عليه بأسلحة بيضاء سكاكين وعصا خشبية وتم نقله إلى المستشفى جثة هامدة ، وكشفت التحريات أن المتهمين وراء ارتكاب الواقعة بسبب خلافات سابقة بين الطرفين فقاموا بالتعدى عليه بالضرب بسكاكين وعصا خشبية حتى فارق الحياة ، وبعد تقنين الإجراءات وإجراء التحريات تم القبض على المتهمين وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة وتمت إحالتهم إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها السابق.

وفي سياق منفصل، قضت محكمة جنايات سوهاج أمس السبت، بمعاقبة المتهم "م.ج.ا" عامل و"ا.م.ع" بالسجن المشدد 3 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه لكل منهما، لاتهامهما بالاتجار فى الحشيش بدائرة قسم أول سوهاج.

تعود أحداث القضية إلى عام 2023 بدائرة قسم أول سوهاج، عندما وردت معلومات لضباط مباحث قسم أول، مفادها قيام المتهمين بالاتجار فى الحشيش، بدائرة القسم، وترويجه على عملائهما من راغبى الشراء والمتعاطين، وبعد تقنين الإجراءات، وإجراء التحريات تأكدت صحة المعلومات الواردة من أحد المصادر السرية.

تم القبض على المتهمين وبحوزتهما عدد من قطع الحشيش كانت معدة للبيع، وبمواجهتهما اعترفا بالإتجار فى المخدرات.

وبعرضهما على النيابة أمرت بحبسهما 4 أيام على ذمة التحقيق ومصادرة المضبوطات وتمت إحالتهما إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها السابق.