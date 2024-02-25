الأحد 25 فبراير 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

حوادث

دفن جثة شاب قتل خلال مشاجرة على يد جيرانه

بوابة الوفد الإلكترونية

صرحت نيابة البساتين الجزئية بدفن جثة شاب لقي مصرعه خلال مشاجرة على يد جيرانه عقب ورود تقرير الصفة التشريحية للمجني عليه 

شهدت منطقة البساتين، جريمة قتل مأساوية في مشاجرة، إذ أقدم شخصان على إنهاء حياة عامل رخام، بسبب رفضهما لبيعه مخدرات أمام مخزن المقهى الخاص بهما بدائرة القسم، وتم نقل الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة.

البداية كانت بورود بلاغ لقسم شرطة البساتين من أحد المستشفيات باستقبال الشاب «نور»، 23 عامًا، متوفى إثر مشاجرة مع جيرانه، وتبين أنه تُوفي خلال إسعافه.

على الفور انتقل رجال المباحث إلى مكان الحادث تبين أن المجني يدعي «نور.م»، «عامل رخام» 23 عامًا، ونشبت مشاجرة بينه وبين المتهمين بالأسلحة البيضاء أدت لإنهاء حياته.

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