المؤبد لشاب أنهى حياة صديقه لخلاف على هاتف محمول بالفيوم

قضت محكمة جنايات الفيوم المنعقدة اليوم الأحد، برئاسة المستشار حسن دياب رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين إيهاب سعيد حنا، وإسلام خليل إبراهيم، ووكيل نيابه أحمد محمد عبد الكريم، وأمانة سر ثروت حكيم، وسكرتارية تنفيذ صالح كيلاني في القضية التي تحمل رقم 32686لسنة 2023 جنح مركز شرطة سنورس برقم 2242 لسنة 2023 كلي الفيوم بالأشغال الشاقة المؤبدة ضد محمد خالد المتهم بقتل المجني عليه صديقه محمد صلاح.

أمر الإحالة

وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 32686 لسنة 2023 جنح مركز طاميه والمقيدة برقم 2242 لسنه 2023كلي الفيوم، أن المتهم "محمد خالد محمد 24 سنة سائق توك توك ، قام في يوم 24 مايو 2024 بدائرة قسم شرطة طاميه بالفيوم بجناية القتل العمد ، حيث قتل المجني عليه محمد صلاح إبراهيم عمدا مع سبق الإصرار والترصد، إثر علمه بأن المجني عليه استرداد هاتفه المحمول الذي كان قد سلبه منه المتهم.

وأضاف أمر الإحالة أن المتهم إحراز سلاح أبيض "سكين" بغير مسوغ قانوني، وما إن ظفر به حتي عاجله بطعنه غائرة في الصدر فأحدث إصاباته المبينة بتقرير الصفة التشريحية الخاص به والمرفق بالأوراق، فأرداه قتيلا على الفور قاصدا من ذلك إزهاق روحه على النحو المبين بالأوراق.

وكشفت تحريات المباحث حول الواقعة، عن أنه يوم الواقعة حدثت مشادة كلامية بين المتهم والمجني عليه بسبب خلافات علي هاتف محمول، تطورت لمشاجرة، قام خلالها بحيازة سلاح أبيض "سكين "، وعاجله بطعنه نافذه فى الصدر، ولقي حتفه على الفور، وتمكن ضباط مباحث القسم من ضبط المتهم وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة على النحو المبين بالتحقيقات، وبإرشاده تم ضبط السلاح المستخدم بالواقع، وتولت النيابة التحقيق وأمرت بحبسه على ذمة التحقيقات إلى أن أحالت المتهم للمحاكمة التى أصدرت حكمها السابق