محافظ الشرقية يفتتح معرض للسلع والمواد الغذائية والملابس بمدينة الزقازيق| صور

افتتح الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، معرض مستلزمات رمضان وعيد الفطر المبارك والمُقام بالتعاون بين المحافظة وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وكبار تجار الجملة بمبنى المجلس المحلي سابقاً بجوار مبني الديوان العام، لبيع السلع والمواد الغذائية واللحوم والملابس والمفروشات بأسعار مخفضة أمام المواطنين يومياً من التاسعة صباحاً وحتى التاسعة مساءا استعداداً لاستقبال شهر رمضان المبارك.

وأكد محافظ الشرقية، أن المحافظة قامت بالتنسيق مع عدد من كبار تجار الجملة لإقامة معارض وشوادر بمختلف مركز ومدن المحافظة لتقديم السلع الاستهلاكية واحتياجات شهر رمضان بأسعار مخفضة عن السوق كمبادرة لرفع العبء والمعاناة من على كاهل المواطن البسيط ومحدودي الدخل.

وتفقد محافظ الشرقية، أجنحة المعرض للإطمئنان على وجود جميع أنواع السلع والمواد الغذائية من (الزيوت - الأرز - الدقيق - البقوليات – العسل – الالبان – الجبن – اللحوم الطازجة – التمور – الملابس الجاهزة – مصنوعات جلدية – أدوات منزلية – ياميش رمضان – مشغولات يدوية – مفروشات وسجاد – زينة رمضان ) والتأكد من جودتها وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي وتقديمها بأسعار مناسبة للمواطنين.

وأشاد المحافظ، بتعاون جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر مع المحافظة في تنظيم المعرض لعرض منتجات كبار وصغار المصنعين من أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وكبار تجار الجملة للوقوف بجانب المواطن البسيط ومحدودي الدخل، مشيراً إلى أنه تم الإنتهاء من تجهيز معارض أهلاً رمضان بمختلف مراكز ومدن المحافظة بالتعاون بين المحافظة ومديرية التموين والغرفة التجارية وكبار تجار الجملة لاستقبال المواطنين لشراء احتياجات الشهر الفضيل.

وحرص محافظ الشرقية، على تفقد سيارة مشروع المخابز الآلية التابع للديوان العام والتي تقدم مخبوزات طازجة بأسعار مناسبة للمواطنين ، مؤكداً على ضرورة تزوديها بالأصناف المختلفة من المعجنات والمخبوزات لتلبية احتياجات المواطنين .

وشارك في الإفتتاح المهندس محمد الصافي سكرتير عام المحافظة، والمهندس سامي معجل السكرتير العام المساعد للمحافظة، واللواء السعيد عبد المعطي مستشار المحافظ للمشروعات، ووائل العاصي مدير جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ويسري راشد رئيس حي أول وشعبان أبو الفتوح رئيس حي ثان.

وكان الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، قد كلف رؤساء المراكز والمدن والأحياء بتكثيف المرور اليومي على معارض "أهلا رمضان" للتأكد من توافر السلع الغذائية والاستهلاكية بأسعار مناسبة أمام المواطنين بجميع المعارض المقامة بنطاق المحافظة، وذلك من أجل تخفيف العبء والمعاناة عن كاهل المواطنين.

وشدد محافظ الشرقية، على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بالتنسيق مع إدارات التموين بمراجعة صلاحية المنتجات المعروضة ومدي إلتزام التجار بعرض بضائعهم بأسعار مخفضة عن السوق مع تزايد القوة الشرائية للمواطنين لسد إحتياجاتهم من السلع الغذائية بكافة أنواعها وياميش رمضان ومستلزمات عيد الفطر المبارك واتخاذ ما يلزم قانوناً حيال غير الملتزمين.

وأوضح المحافظ، أن معارض "أهلا رمضان" المقامة بجميع مراكز ومدن المحافظة بالتنسيق والتعاون مع الغرفة التجارية ووزارة التموين وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بهدف توفير كافة السلع الغذائية والاستهلاكية بأسعار مناسبة عن نظيرتها بالخارج تيسيراً على المواطنين ومحاربة ارتفاع الأسعار.

وتنفيذاً لتوجيهات محافظ الشرقية، توجه رؤساء المراكز والمدن والأحياء بالتنسيق مع إدارتي التموين والطب البيطري للمرور على المعارض لمتابعة حركة البيع والشراء داخل المعرض والتأكد من الإلتزام بالأسعار الاسترشادية المعلنة وجوده المنتجات المعروضة للبيع أمام المواطنين، والتنبيه في حاله عدم الالتزام بالأسعار المحددة سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين دون تهاون.

يذكر أن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، قد تابع مع المهندس محمد الزاهد رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالشرقية، حركة البيع والشراء بمعارض "أهلاً رمضان" وذلك للتأكد من توافر السلع الضرورية والأساسية للمواطنين والإلتزام بالبيع طبقاً لقائمة الأسعار الإسترشادية مع وضع التسعيرة على المنتجات المعروضة، مشدداً على اتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.

وأكد محافظ الشرقية، أن المحافظة انتهت من إقامة معارض "أهلاً رمضان" بجميع مراكز ومدن المحافظة وذلك بالتنسيق والتعاون مع الغرفة التجارية ومديرية التموين وكبار التجار ، وذلك تحت فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بهدف توفير كافة السلع الغذائية بأسعار مخفضة عن نظيراتها بالخارج تيسيراً على المواطنين ومحاربة ارتفاع الأسعار.

وأوضح محافظ الشرقية، أنه سيتم الضرب بيد من حديد على كل من يحاول التلاعب بأسعار السلع والمواد الغذائية أو يقوم بحجبها أو منعها من السوق واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حياله، مشيراً الي ان المحافظة حريصة على التصدي لموجه غلاء الأسعار وتوفير كافة السلع والمواد الغذائية للمواطنين بأسعار مخفضة تنفيذا لتكليفات القيادة السياسية بتوفير السلع والمواد الغذائية وإحكام السيطرة والرقابة على الأسعار والأسواق.

ومن جانبه أوضح المهندس محمد الزاهد رئيس مجلس إدارة الغرف التجارية بالشرقية، أن معارض اهلاً رمضان والتي تم إقامتها بمختلف مراكز ومدن المحافظة تضم كافة السلع الغذائية وياميش رمضان واللحوم والأسماك ومنتجات الألبان أمام المواطنين بأسعار مخفضة عن السوق تتراوح ما بين 20 إلى 25 % وبجودة عالية، وذلك في إطار التعاون بين المحافظة والغرفه لمكافحة الغلاء وتخفيف العبء عن كاهل المواطن البسيط ومحدودي الدخل.

وأوضح رئيس الغرفة التجارية، أن معرض "أهلاً رمضان" هذا العام يشارك فيه عدد كبير من شركات ومصانع السلع الإستراتيجية ويأتي ضمن جهود الدولة لضبط الأسواق ومواجهة احتكار السلع من بعض التجار وتوفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة للمواطنين إستعداداً لشهر رمضان الكريم والذي يتضاعف فيه حجم الإستهلاك ، كما جرى تشكيل لجان رقابية وتفتيشية من قبل الغرفة للتأكد من جودة السلع المعروضة، وأن البيع يجرى وفق الأسعار المحددة بالفعل بعد الخصم الخاص بالمعرض والذي قرره محافظ الشرقية ، مشدداً على الإستمرار والإلتزام بدعم جميع السلع الإستراتيجية والأساسية للمواطنين والوقوف جنباً إلى جنب مع الحكومة في تخفيف العبء عن المواطنين.