يوفنتوس يفوز على فروسينوني بثلاثية في الدوري الايطالي

حقق فريق يوفنتوس الفوز على نظيره فروسينوني، بثلاثة اهداف مقابل هدفين، فى المباراة التى جمعت بينهما، على ملعب أليانز ستاديوم، في اطار الجولة الـ 26 ضمن منافسات بطولة الدوري الايطالي.

سجل يوقنتوس الهدف الاول فى الدقيقة 3 عن طريق اللاعب فلاهوفيتش، وتعادل فروسينوني عن طريق وليد شديره فى الدقيقة 14، وأضاف زميله ماركو الهدف الثاني فى الدقيقة 27.

وأدرك يوفنتوس هدف التعادل بأقدام فلاهوفيتش في الدقيقة 37 ، فيما خطف هدف الفوز والثلاث نقاط لفريق يوفنتوس اللاعب دانيلي روجاني في الدقيقة الاخيرة من أحداث اللقاء.

وبتلك النتيجة، يحتل يوفنتوس وصافة ترتيب الدوري الإيطالي الكالتشيو برصيد 59 نقطة جمعها من 25 مباراة بينما يتواجد فروسينوني في المركز الخامس عشر بجدول الترتيب برصيد 24 نقطة .

ولعب يوفنتوس بتشكيل كالتالى:

حراسة المرمي : تشيزني .

الدفاع : جاتي ، بريمر ، روجاني ، كامبياسو .

خط الوسط : ماكيني ، لوكاتيلي ، رابيو .

الهجوم : كوستيتش ، فلاهوفيتش ، كييزا .