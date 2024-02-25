قـنا تسعى إلى تهيئة الأجواء أمام المستثمرين

قال اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، إن المحافظة تسعى لتهيئة الأجواء المناسبة لخلق مناخ استثماري جاذب للمستثمرين، بهدف زيادة نسب التشغيل وخلق فرص عمل حقيقية أمام الشباب، وتحسين مستوى الدخل بما ينعكس إيجابيًا على الاقتصاد المصري .

واجتمع المحافظ، اليوم الأحد، مع بعض أصحاب المصانع بالمنطقة الصناعية بـ"كلاحين قفط" عدد من المشكلات التي تواجههم لإيجاد الحلول المناسبة.

شكاوى المستثمرين:

استمع المحافظ لعدد من الشكاوى، وجه على الفور مسئولي الجهات المختصة بدراستها وحلها في أسرع وقت.

ونوه المحافظ، أن ملف الاستثمار يُعد أحد أهم الملفات على أجندة الحكومة خلال هذه المرحلة.

ويعقد المحافظ لقاءات دورية معهم وفتح قنوات اتصال مباشرة بالمستثمرين للتعرف على مطالبهم، والعقبات التي تواجههم وإيجاد الحلول الفورية لحلها بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية، حفاظًا على حقوق المستثمرين ودعم الاستثمار بالمحافظة لإحداث تنمية اقتصادية شاملة بما يتوافق مع رؤية مصر 2030، وبما يسهم في خلق مزيد من فرص العمل الجادة للشباب من أبناء المحافظة.

حضور الاجتماع:

حضر الاجتماع، الدكتور حازم عمر، نائب المحافظ، وحسام حمودة، السكرتير العام للمحافظة، وحمدى حسين، مدير الشئون المالية والإدارية بالمحافظة، وياسر حماد، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قفط، ومحمد عزت، مدير فرع الهيئة العامة للتنمية الصناعية بقنا، وعبدالرحيم محمد، مدير إدارة الاستثمار بالمحافظة، ومحمود سلوم، مدير المنطقة الصناعية، وممثلو شركة الكهرباء.