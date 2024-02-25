محمود فتح الله: الزمالك مرشح للفوز بالكونفدرالية ومباراة أبو سليم مهمة لجوميز

قال محمود فتح الله، نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، إن مباراة أبو سليم الليبي، اليوم، ضمن مباريات كأس الكونفدرالية الأفريقية مهمة للغاية، بالنسبة لجوزيه جوميز من أجل أن يعلم إمكانات لاعبي الفريق.



وقال محمود فتح الله، فى تصريحات عبر برنامج فى الملعب، وأنت سايق مع الإعلامي إبراهيم فايق: “مباراة الزمالك وأبو سليم الليبي اليوم مهمة للغاية بالنسبة لجوزيه جوميز من أجل أن يتعرف أكثر على إمكانات اللاعبين”.



وأضاف: "لابد اليوم أن يكون جوميز له بصمة مع نادي الزمالك، ولابد أيضًا عدم الاستعجال على المدير الفني البرتغالي.



وأتم: "نادي الزمالك مرشح للفوز ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، ومباراة اليوم ليست سهلة ولكن مهمة للغاية.

