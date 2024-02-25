ضبط 69 مخالفة تموينية في حملات بالمنيا

تواصل مديرية التموين بمحافظة المنيا، برئاسة عبد الباسط عبد النعيم وكيل الوزارة، شن حملات تموينية وتفيشية مكثفة لمفتشي التموين والرقابة التموينية.

وأعلن اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، أن مديرية التموين تمكنت من ضبط 69 مخالفة تموينية متنوعة.

يأتي ذلك خلال حملات تفتيشية ورقابية على المخابز البلدية والأسواق، ومحطات توزيع الطاقة والمواد البترولية؛ لإحكام الرقابة على المعروضات من السلع والمواد الغذائية، والتأكد من جودتها، إلى جانب رفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وشدد المحافظ، على ضرورة تكثيف الحملات لرصد المخالفات، والتأكد من مدى الالتزام بالقرارات التموينية، وإنتاج خبز مطابق للمواصفات، وضمان وصول الدعم لمستحقيه، والتأكد من صلاحية السلع واللحوم المعروضة بالأسواق ، مع المتابعة المستمرة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وأوضح تقرير مديرية التموين بالمنيا، أن الحملات أسفرت عن ضبط 42 مخالفة تموينية ، في مجال متابعة ومراقبة المخابز البلدية، تنوعت بين (نقص وزن - إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات - توقف عن الإنتاج- عدم وجود سجلات )، و25 مخالفة في مجال متابعة الأسواق منها ، (عدم الإعلان عن الأسعار- بيع منتجات مجهولة المصدر - بدون ترخيص - ذبح خارج المجازر - غش تجاري - منتجات مجهولة المصدر - عدم وجود شهادات صحية - تجار تموينيين )، بالإضافة، إلى مخالفتين في مجال المواد البترولية ، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.