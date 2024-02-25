الإسكندرية تستكمل جهودها لمواجهة التغيرات المناخية

أطلق اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، اليوم الأحد، المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية 100 مليون شجرة، والتي تستهدف زراعة 60 ألف شجرة.

وتأتي في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، تحقيقًا لأهداف التنمية المستدامة وتماشيًا مع جهود الدولة المصرية في مواجهة التغيرات المناخية.

وثمن محافظ الإسكندرية، جهود جميع القائمين على المبادرة، موضحًا أن محافظة الإسكندرية نجحت في المرحلة الأولى من المبادرة في زراعة (278229) شجرة، سواء بالجهود الذاتية ودعم المجتمع المدني أو ما تم توريده من وزارة الإنتاج الحربي، وذلك في المواقع التي حددتها وزارة التنمية المحلية في المدارس، والمستشفيات، مراكز الشباب، الطرق العامة، المحاور الرئيسية بالإسكندرية.

ووجه الشريف، بالبدء في تنفيذ المرحلة الثانية، مع ضرورة متابعة كافة الأشجار التي تميت زراعتها في المرحلة الأولى دوريًا للحفاظ عليها والتأكد من تحقيق المبادرة لأهدافها في مضاعفة نصيب الفرد من المساحات الخضراء وتحسين نوعية الهواء لتحسين الصحة العامة للمواطنين.

جاء ذلك بحضور، المهندسة جيهان مسعود سكرتير عام مساعد المحافظة، والأستاذ محمد خضر الحلواني مدير عام الإدارة العامة للحدائق المركزية.