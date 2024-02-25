انتهى جهاز تنمية مدينة المنصورة الجديدة، برئاسة المهندس ياسر عبد الحليم، اليوم الأحد، من إجراءات القرعة العلنية التكميلية لوحدات الإسكان بمشروعات "سكن مصر للإسكان المتوسط"، لعدد 295 وحدة سكنية، بعدد متقدمين 459.

ومن المقرر أن يستكمل جهاز المنصورة الجديدة، غدًا الإثنين، القرعة العلنية لوحدات مشروع "جنة" للأدور المتكررة، فيما يشهد يوم الثلاثاء الموافق 2024/2/27، قرعة علنية للأدوار الأرضي والأخير.

أسماء الفائزين بمشروع سكن مصر في المنصورة الجديدة

شروط الحجز في شقق المنصورة الجديدة

ولفت جهاز مدينة المنصورة الجديدة، إلى أن هناك عددًا من الشروط التي يجب أن تتوفر العميل المتقدم على حجز وحدات الطرح التكميلي لمشروع سكن مصر وجنة، والتي جاءت كالتالي:

أن يكون المتقدم شخص طبيعي ومصري الجنسية.

تعتبر كراسة الشروط جزءا لا يتجزأ من عقد البيع ومكملان لأحكامه.

الوحدات السكنية مخصصة للاستخدام السكني فقط.

شراء كراسة الشروط من جهاز مدينة المنصورة الجديدة.

ألا يقل سن المتقدم عن 21 عاما.

يجوز التخصيص لشخص بصفته وليا على قاصر.

وفي حال تقدم أكثر من عميل يتم إجراء قرعة علنية يدوية على الوحدة.

المستندات المطلوبة لحجز شقق المنصورة الجديدة

وبحسب ما جاء في بيان جهاز مدينة المنصورة الجديدة، فأن المستندات المطلوبة لحجز الوحدات المطروحة في الإعلان التكميلي لمشروع سكن مصر وجنة، كما يلي: