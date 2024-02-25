ندوة عن "دور مصر فى القضية الفلسطينية" بكلية الشريعة والقانون بدمنهور

نظمت كلية الشريعة والقانون بدمنهور، بقيادة الدكتور محمد عبد الله مغاي عميد الكلية، ندوة تثقيفية بعنوان دور مصر في القضية الفلسطينية، بحضور الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة والخبير الاستراتيجى اللواء ا.ح. د. أشرف مظهر ،والدكتور طه السيد الرشيدي أستاذ القانون الجنائى ووكيل الكلية، وا محمد كجك - رئيس مركز ومدينة دمنهور، و الوكلاء وأعضاء هيئة التدريس والطلاب .

وأكد أن مصر قيادة وشعباً تقف داعمة للقضية الفلسطينية، مشيداً بالقرارات الواعية للقيادة السياسية في مساندة القضية الفلسطينية ، من ناحية والحفاظ على الأمن القومي المصري وسلامة أراضيه من ناحية أخرى، حيث إستعرض الأزمات التى تواجها مصر والوطن العربى فى الوقت الراهن، موضحاً دور مصر لمواجهة تلك التحديات.

وأعربت نائب محافظ البحيرة، عن سعادتها بتواجدها داخل كلية الشريعه والقانون أحد منابر الأزهر الشريف، لافتًا إلى أن القضية الفلسطينية ستظل حاضرة في وجدان المصريين حكومة وشعباً، مؤكدة إن مصر تلعب دوراً فعّالًا في دعم الشعب الفلسطيني، والمساهمة في حل القضية مشيرةً إلي أهمية إستثمار هذه الملتقيات تأكيداً للدور المصري ، في دعم الشعب الفلسطيني ومناصرته.