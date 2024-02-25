"وسائل الإعلام ودورها في التوعية بالمشكلة السكانية" ندوة بمركز إعلام أسيوط

نظم مركز إعلام أسيوط، ندوة بعنوان “وسائل الإعلام ودورها في التوعية بالمشكلة السكانية” وقد عقدت بقاعة المؤتمرات بمجمع إعلام أسيوط بناءا على خطة العمل التي ينتهجها قطاع الإعلام الداخلي بالهيئة العامة للاستعلامات تحت إشراف الدكتور أحمد يحيى رئيس القطاع.

وشارك في الندوة الدكتورة ماجدة الببلاوي أستاذ الإعلام بكلية الآداب بجامعة أسيوط ومحمد عبده مدير فرع المجلس القومي للسكان وبحضور عدد كبير من ممثلي الأجهزة التنفيذية ومؤسسات المجتمع وطلاب جامعة أسيوط

وتناولت الندوة التعريف بدور الإعلام في إعادة تشكيل وصياغة الوعي سواء المسموع أو المقروء أو المرئي وتنفيذ الحملات التي كانت متواجدة سابقا لتوعية المجتمع بسياسات تنظيم الأسرة ومخاطر الزيادة السكانية على خطط وبرامج التنمية

وأوضحت الندور، أن للإعلام دوراً كبيراً وهاماً في التوعية بمشكلة الزيادة السكانية غير المنضبطة مع أهمية التناول المستمر للمشكلة في البرامج التليفزيونية والإذاعية وكذلك في الأعمال الدرامية والسينمائية لخلق جيل واع بخطورة المشكلة وتأثيرها السلبي والمباشر على بناء الإنسان المصري خاصة وأن مصر تذخر بالكثير من الخبرات الإعلامية التي يمكن من خلالها رسم وتنفيذ استراتيجية وطنية إعلامية لمواجهة مشكلة الزيادة السكانية

وشهد اللقاء تفاعلا جيدا من الحضور في التعليقات والأسئلة مع وجود تغطية إعلامية متميزة من الصحافة ووسائل الإعلام المحلية.

جانب من ضيوف الندوة

جانب من ضيوف الندوة

جانب من ضيوف الندوة

جانب من ضيوف الندوة

جانب من ضيوف الندوة

جانب من ضيوف الندوة

جانب من ضيوف الندوة

جانب من ضيوف الندوة

جانب من ضيوف الندوة

جانب من ضيوف الندوة

جانب من ضيوف الندوة

جانب من ضيوف الندوة

جانب من ضيوف الندوة

جانب من ضيوف الندوة

جانب من ضيوف الندوة

جانب من ضيوف الندوة

جانب من ضيوف الندوة

جانب من ضيوف الندوة

جانب من ضيوف الندوة

جانب من ضيوف الندوة

جانب من ضيوف الندوة

جانب من ضيوف الندوة