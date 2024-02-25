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عمليات بحث مكثفة لانتشال جثامين ضحايا معدية نكلا الغارقة بالجيزة.. صور
الأحد 25 فبراير 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

حوادث

عمليات بحث مكثفة لانتشال جثامين ضحايا معدية نكلا الغارقة بالجيزة.. صور

لحظة انتشال ضحايا
لحظة انتشال ضحايا معدية نكلا بالجيزة

شهدت قرية نكلا بمركز منشأة القناطر محافظة الجيزة غرق معدية على متنها 11 شخصا، وجرى انتشال 7 أشخاص بينهم 4 غرقا وجاري البحث عن 4 مفقودين.

وتلقت غرفة عمليات النجدة بالجيزة بلاغا بورود بلاغ من النجدة، بغرق معدية محملة بالعمال ومصرع عدد من الأشخاص داخل النيل في  نكلا بمركز شرطة - منشأة القناطر.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإسعاف، وجار الفحص لمعرفة عدد حالات غرق معدية قرية نكلا، ويكثف رجال الإنقاذ جهودهم للبحث عن المفقودين، واتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها.
 

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