عمليات بحث مكثفة لانتشال جثامين ضحايا معدية نكلا الغارقة بالجيزة.. صور

شهدت قرية نكلا بمركز منشأة القناطر محافظة الجيزة غرق معدية على متنها 11 شخصا، وجرى انتشال 7 أشخاص بينهم 4 غرقا وجاري البحث عن 4 مفقودين.

وتلقت غرفة عمليات النجدة بالجيزة بلاغا بورود بلاغ من النجدة، بغرق معدية محملة بالعمال ومصرع عدد من الأشخاص داخل النيل في نكلا بمركز شرطة - منشأة القناطر.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإسعاف، وجار الفحص لمعرفة عدد حالات غرق معدية قرية نكلا، ويكثف رجال الإنقاذ جهودهم للبحث عن المفقودين، واتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها.

