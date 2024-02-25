مدير إدارة شباب أجا يتفقد أعمال حمام السباحة مركز شباب برج النور

تفقد اليوم الأحد، علي عبدالرحمن مدير إدارة شباب أجا بالدقهلية، أعمال استكمال حمام السباحة التابع لمركز شباب برج النور، والذي يعد أحد المشروعات الهامة التي تخدم شباب المنطقة وتوفر لهم مساحة لممارسة الرياضة والترفية.

وإطلع على مراحل العمل والمواد المستخدمة والمدة المتوقعة للانتهاء من المشروع، وأشاد بجهود العاملين والمشرفين على تنفيذه، مؤكدًا على ضرورة الالتزام بالمواصفات الفنية والجودة العالية والسلامة العامة.

وأعرب مدير إدارة شباب أجا، عن سعادته بما شاهده من تقدم في العمل، متمنيًا أن يكون حمام السباحة جاهزًا في أقرب وقت ممكن ليستفيد منه شباب أجا وينعموا ببيئة صحية وممتعة.

وفي نهاية الزيارة، شكر إدارة شباب أجا كل من ساهم في إنجاز هذا المشروع القيم، ودعا الله أن يوفقهم ويبارك في عملهم.

يأتى التنفيذ تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة، بقيادة الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، والدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، وتوجيهات الدكتورة مني عثمان وكيل وزارةالشباب والرياضة بالدقهلية .