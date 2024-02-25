"دعم الصناعة المصرية واجب وطنى" فى ندوة لمركز النيل للإعلام بأسيوط

اختتم مركز النيل للإعلام بأسيوط، فعاليات الحملة الإعلامية القومية التى أطلقها قطاع الإعلام الداخلى بالهيئة العامة للاستعلامات تحت شعار مستقبل ولادنا فى منتج بلدنا، برعاية الدكتور ضياء رشوان رئيس الهيئة والدكتور أحمد يحيى رئيس القطاع على مستوى جميع مراكز النيل للإعلام بمختلف محافظات الجمهورية وذلك بقاعة المركز فى ندوة حول دعم الصناعة المصرية.

وأكدت سحر حسين محمد مدير مركز النيل للإعلام بأسيوط، ملخص فعاليات الحملة التى استمرت خلال شهرى يناير وفبراير متضمنة 13 نشاط 5 منها بقاعة المركز و8 خارجها.

ونوهت سحر إلى تنوع آليات التنفيذ وأشكال الاتصال المباشر من ندوة،حلقة نقاشية، منتدى حوارى،ورشة عمل،زيارة ميدانية وعرض لنماذج ناجحة وتجارب رائدة للمنتجات المحلية بهدف الترويج لها.



وتحدث وحاضر فى أنشطة الحملة عدد 42 شخصية من جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، إدارة الاستثمار بديوان عام المحافظة، ومديريات العمل، والتضامن الاجتماعى، والشباب والرياضة، والغرفة التجارية، اولمناطق الصناعية بالصفا وعرب العوامر، وأصحاب المصانع والورش وجمعيات تنمية المجتمع بمدينة أسيوط وبعض القرى التابعة لها وبعض الإعلاميين

وشارك فى فعاليات الحملة عدد 1875 منهم 1070 من الذكور و 805 من الإناث.

وتنوعت أماكن التنفيذ بمقار قاعة مركز النيل للإعلام ،والمدن الصناعية بالصفا وعرب العوامر،مركز التكوين المهنى ببنى غالب،قرى البورة بمنقباد والشامية بساحل سليم،ورش ومصانع وجمعيات تنمية المجتمع ومنحل لإنتاج العسل.

وأضافت سحر، إلى التغطية الاعلامية لأنشطة وفعاليات حيث شملت عدد 111 خبر بالصحف الإلكترونية، و13 برنامج إذاعى وفترات مفتوحة بإذاعة شمال الصعيد و10 أخبار فى نشرة الأخبار الرئيسية بتلفزيون الصعيد.

وأكدت فاطمة ابو بكر الخياط وكيل وزارة التضامن الاجتماعى الأسبق بأسيوط، حول أهمية الحملة لدعم المنتج المصرى خاصة فى الفترة الحالية وضرورة اتجاه الشباب للعمل الحر

وأضافت نهلة عبد البديع فولى عضو مؤسس بالجمعية المصرية للأشخاص ذوى الإعاقة السمعية بأسيوط، حول تسليط الحملة لدور الأشخاص ذوى الإعاقة السمعية فى تنمية المجتمع من خلال المنتجات اليدوية.

وأشارت إيمان غزالى رئيس مجلس أمناء إحدي المؤسسات الخيرية بأسيوط إلي دور الحملة فى إبراز الصناعات التى تتميز بها المحافظة

وأوضحت الاذاعية طاهرة ابو شنيف أهمية العمل بنظام الحملات الإعلامية لرفع الوعى الجمعى لدى المواطنين بقضايا المجتمع.

واشاد الإعلامي الدكتور محسن على بالفئات المستهدفة من الحملة خاصة الشباب والأشخاص ذوى الإعاقة لمساهمتهم فى الإنتاج المحلى

ووجه فتحى صلاح عضو المجلس القومى للمرأة بضرورة تكاتف جميع الجهات لتذليل معوقات الإنتاج والتسويق أمام المشروعات الإنتاجية لتنمية المجتمع والارتقاء به.

وقد شارك فى اللقاء محمد عبده بخيت مدير المجلس القومى للسكان فرع أسيوط والدكتورة ماجدة محمد عبدالباقى أستاذ الاعلام بكلية الآداب بجامعة أسيوط وبعض الشخصيات العامة والقيادات الشعبية ولفيف من ممثلى مؤسسات المجتمع الحكومى والمدنى، وشباب جامعة اسيوط

وعلى هامش اللقاء تم عرض بعض منتجات المشروعات الإنتاجية للشباب وللأشخاص ذوى الإعاقة السمعية والذهنية “المشغولات اليدوية والتراثية ونماذج من الخيامية،مجسمات واكسسوارات” وفى ختام اللقاء ردد الجميع شعار الحملة مؤكدين على أن مستقبل ولادنا فى منتج بلدنا

جانب من الندوة

جانب من الندوة

جانب من الندوة

جانب من الندوة

جانب من الندوة

جانب من الندوة

جانب من الندوة

جانب من الندوة

جانب من الندوة

جانب من الندوة

جانب من الندوة

جانب من الندوة

جانب من الندوة

جانب من الندوة

جانب من الندوة

جانب من الندوة

جانب من الندوة

جانب من الندوة

جانب من الندوة

جانب من الندوة

جانب من الندوة

جانب من الندوة

جانب من الندوة

جانب من الندوة

جانب من الندوة

جانب من الندوة

جانب من الندوة

جانب من الندوة