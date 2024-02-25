حكومة فلسطينية جديدة من التكنوقراط قريبًا.. فيديو

تحدثت ولاء السلامين، مراسلة القاهرة الإخبارية من رام الله، عن احتمالية تشكيل حكومة جديدة في فلسطين، مشددا على أن فلسطين تسعى إلى تشكيل حكومة من التكنوقراط خلال الأيام المقبلة.

حكومة جديدة في فلسطين

واوضحت خلال مداخلة على شاشة “القاهرة الإخبارية”، ان و"تكنوقراط" تعني شخصيات من ذوي الخبرات وصناع القرار وأصحاب سيرة مهنية وتقنية وعلمية جيدة، متابعة: "يعني ذلك ألا تكون هناك انتخابات، سواء تشريعية أو رئاسية وأن يكون هناك فقط حكومة تكنوقراط تعمل على إعمار غزة والضفة الغربية وكل مناحي الحياة السياسية والاقتصادية".

وأشارت إلى أن الإعلام الإسرائيلي والدولي أكد أنه ستكون هناك إعلان باستقالة رئيس الوزراء الفلسطيني وحكومته وأنه سيكون هناك حكومة تكنوقراط، موضحة أن هذا شيء جيد بالنسبة للفلسطينيين لإعادة الهدوء والإعمار بقطاع غزة ولكن لن تكون هناك حكومة منتخبة.