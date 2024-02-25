عاجل
عمليات بحث مكثفة لانتشال جثامين ضحايا معدية نكلا الغارقة بالجيزة.. صور
الأحد 25 فبراير 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ميديا

حكومة فلسطينية جديدة من التكنوقراط قريبًا.. فيديو

فلسطين
فلسطين

تحدثت ولاء السلامين، مراسلة القاهرة الإخبارية من رام الله، عن احتمالية تشكيل حكومة جديدة في فلسطين، مشددا على أن فلسطين تسعى إلى تشكيل حكومة من التكنوقراط خلال الأيام المقبلة.

حكومة جديدة في فلسطين

واوضحت خلال مداخلة على شاشة “القاهرة الإخبارية”،  ان و"تكنوقراط" تعني شخصيات من ذوي الخبرات وصناع القرار وأصحاب سيرة مهنية وتقنية وعلمية جيدة، متابعة: "يعني ذلك ألا تكون هناك انتخابات، سواء تشريعية أو رئاسية وأن يكون هناك فقط حكومة تكنوقراط تعمل على إعمار غزة والضفة الغربية وكل مناحي الحياة السياسية والاقتصادية".

 

وأشارت إلى أن الإعلام الإسرائيلي والدولي أكد أنه ستكون هناك إعلان باستقالة رئيس الوزراء الفلسطيني وحكومته وأنه سيكون هناك حكومة تكنوقراط، موضحة أن هذا شيء جيد بالنسبة للفلسطينيين لإعادة الهدوء والإعمار بقطاع غزة ولكن لن تكون هناك حكومة منتخبة.

مواد متعلقة

الأرصاد: استمرار ارتفاع الحرارة غدًا وانخفاضها الإثنين 6 درجات (فيديو)

ليه تعشها لوحدك .. إيرادات صادمة للفيلم منذ طرحه بالسينما

العرب لن ينسوا المجازر الصهيونية فى فلسطين

«ميدار» و«ماونتن فيو» يفتحان حساب بنكي ضامن «Escrow Account» لمشروع «ALIVA» فى مدينة مستقبل سيتى

“هي نجمة والعوضي أقل منها”.. مصدر مقرب يفجر مفاجآت عن طلاق ياسمين عبدالعزيز

"مفهوم الثقافة السكانية من زاوية مجتمعية" ندوة بإعلام أسيوط

انعقاد مقرأة كبار القراء المسجدية المجودة بمسجد الإمام الحسين.. السبت

الحالة المرورية ببعض محافظات الجمهورية (شاهد)

الجريدة الورقية