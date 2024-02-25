عاجل
عمليات بحث مكثفة لانتشال جثامين ضحايا معدية نكلا الغارقة بالجيزة.. صور
الأحد 25 فبراير 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

اقتصاد

أسعار الدواجن اليوم الأحد بالمزرعة.. وتراجع الفراخ البيضاء

الدواجن
الدواجن

أسعار الدواجن.. شهدت أسعار الدواجن خلال تعاملات اليوم الأحد من المزرعة، تراجعًا،  باستثناء البلدي، وسجلت سعر الفراخ البيضاء نحو 89 جنيهًا في أرض المزرعة، بينما جاءت أسعار الدواجن البلدي مستقرة لتباع بنحو 124 جنيهًا.

 

وفي هذا السياق تستعرض "بوابة الوفد الإلكترونية" أسعار الدواجن اليوم الأحد في الأسواق المحلية وارض المزرعة، وجاءت الاسعار على النحو الاتي:

txt

فيرجوني في القاهرة للتفاوض حول تدريب منتخب مصر للكرة الطائرة

txt

أسعار الذهب ترتفع بعد خسائر حادة خلال منتصف تعاملات اليوم الأحد بمصر

أسعار الدواجن اليوم الأحد 

الدواجن

أسعار الفراخ البيضاء

سجلت أسعار الدواجن البيضاء في أرض المزرعة تراجعًا وصلت إلى 89 جنيهًا، ويعود ذلك نتيجة وفرة المعروض وضخ الدولة لكميات كبيرة من الدواجن المجمدة.

 

أسعار الفراخ الساسو

كما هبطت أسعار الدواجن الساسو لتباع بنحو 108 جنيهات.

 

أسعار الفراخ البلدي

بينما جاءت أسعار الدواجن البلدي مستقرة لتباع بنحو 124 جنيهًا.

 

سجل سعر البط المسكوفي في المزرعة 40 جنيهًا عمر يوم.

 

ووصل سعر البط الفرنساوي إلى 15 جنيهًا عمر يوم.

 

ووصل سعر البط الفرنساوي إلى 27.5 جنيه عمر يوم بيور.

 

في حين سجل سعر البط المولار مستورد بلنشار 80 جنيهًا، عمر 10 يوم.

 

في حين سجل سعر البط المولار مستورد بلنشار 40 جنيهًا، عمر يوم.

 

وسجل سعر البط البغال 35.5 جنيهًا عمر يوم.

 

وسجل سعر الرومي الأسمر البرونزي عمر يوم 50 جنيهًا

 

وسجل سعر الرومي الأبيض عمر يوم 120 جنيهًا.

مواد متعلقة

خطوات تفعيل تركيب عدادات المياه بالقاهرة "أون لاين"

وزير الرياضة يؤازر منتخب مصر في بطولة كأس العالم لسلاح الشيش

منتخب الجودو يستعد للمشاركة في بطولة جراند سلام بأوزبكستان

إطلالة دينا الشربيني تثير الجدل ببرومو "كامل العدد +1"| أسعار خيالية
الجريدة الورقية