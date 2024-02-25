أسعار الدواجن اليوم الأحد بالمزرعة.. وتراجع الفراخ البيضاء

أسعار الدواجن.. شهدت أسعار الدواجن خلال تعاملات اليوم الأحد من المزرعة، تراجعًا، باستثناء البلدي، وسجلت سعر الفراخ البيضاء نحو 89 جنيهًا في أرض المزرعة، بينما جاءت أسعار الدواجن البلدي مستقرة لتباع بنحو 124 جنيهًا.

وفي هذا السياق تستعرض "بوابة الوفد الإلكترونية" أسعار الدواجن اليوم الأحد في الأسواق المحلية وارض المزرعة، وجاءت الاسعار على النحو الاتي:

أسعار الدواجن اليوم الأحد

الدواجن

أسعار الفراخ البيضاء

سجلت أسعار الدواجن البيضاء في أرض المزرعة تراجعًا وصلت إلى 89 جنيهًا، ويعود ذلك نتيجة وفرة المعروض وضخ الدولة لكميات كبيرة من الدواجن المجمدة.

أسعار الفراخ الساسو

كما هبطت أسعار الدواجن الساسو لتباع بنحو 108 جنيهات.

أسعار الفراخ البلدي

بينما جاءت أسعار الدواجن البلدي مستقرة لتباع بنحو 124 جنيهًا.

سجل سعر البط المسكوفي في المزرعة 40 جنيهًا عمر يوم.

ووصل سعر البط الفرنساوي إلى 15 جنيهًا عمر يوم.

ووصل سعر البط الفرنساوي إلى 27.5 جنيه عمر يوم بيور.

في حين سجل سعر البط المولار مستورد بلنشار 80 جنيهًا، عمر 10 يوم.

في حين سجل سعر البط المولار مستورد بلنشار 40 جنيهًا، عمر يوم.

وسجل سعر البط البغال 35.5 جنيهًا عمر يوم.

وسجل سعر الرومي الأسمر البرونزي عمر يوم 50 جنيهًا

وسجل سعر الرومي الأبيض عمر يوم 120 جنيهًا.